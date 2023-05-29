澤星寄語：有心唔怕遲

【明報專訊】考試季節尚未結束，有時會想起以前很多父母或師長都會抱怨孩子「臨急抱佛腳」，沒有及早開始溫習，以致成績未如理想。如今自己做了老師多年，逐漸發覺「有心唔怕遲」可能更有道理——畢竟學生遲一點開始讀書，總比永不開始、未考試已放棄優勝。

早前在香港大學第209屆學位頒授典禮上，獲頒名譽社會科學博士學位的Carol Black女爵士，可說是「有心唔怕遲」的代表人物。

Black教授是國際知名的風濕病學專家，曾任劍橋大學紐納姆學院院長，於2002及2005年分別獲頒CBE及DBE勳銜。別看她年逾80，其實精神矍鑠、魄力過人，近年更踏出醫學和教育界，就長者護理、精神健康、勞工就業及濫用藥物等議題，向英國政府提出建議，並協助完善有關政策，同時擔任大英圖書館董事會主席，對社會發展貢獻良多。

3月底，Black教授蒞臨醫學院以「科學與社會」為題發表演說，談到自己的事業發展歷程。原來她25歲才入讀醫學院，年紀比一般學生稍大。當時風濕病學尚在萌芽階段，較其他專科「冷門」，不太為人注意。憑藉她不懈的努力，終成為風濕病學的國際權威。這令我聯想到自己的親身經歷，當年選風濕病學時，同樣面對專科規模較小、學生人數不多的情况，對未來的發展前景，難免有點忐忑。如今回想，才明白學生較少，意味着競爭沒那麼激烈，可以發展的機會也較多，未嘗不是好事。俗語也說：「路遙知馬力，日久見人心」，一件事情的結果如何，往往受到很多因素影響，不到最後一分鐘，難以斷言成敗。有些事情初看起來，也許不盡如意；倘若能夠用心經營、努力耕耘，仍有機會收穫美滿的成果。

年齡不是活得豐盛的障礙

聽Black教授現身說法，深深體會到「有心唔怕遲」的可貴。儘管她習醫比其他學生稍晚，並沒有因此氣餒，反而努力上進，終於取得矚目的成就。現在年登耆耋，仍然勇於追求突破，離開自己熟悉的專業範疇，積極運用自己的專長與經驗服務社會。她那份不輕易安於現狀的進取精神，敢於接受挑戰的勇氣，不僅令人敬佩，也值得我們深思和借鏡。

此外，Black教授在演講中引用了著名古希臘醫師和哲學家蓋倫的話：「為了某種目的而工作，既是自然的醫師，也是人類幸福不可或缺的要素。」事實上，人口老化及因而衍生的醫療、福利等問題，已成為全球各地無法迴避的挑戰，必須積極應對。按照蓋倫的主張，讓長者老有所為，有所寄託，對他們的身心健康都有益處。所以我們也不妨多鼓勵身邊的長者，在身體許可的情况下，多做運動，培養有益身心的興趣和嗜好。同樣是「有心唔怕遲」，年齡不應是長者拓闊生活圈子、活得豐盛的障礙。

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文：劉澤星（港大醫學院院長）

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