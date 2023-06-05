每33人有1個先天患者 臉盲可認不出自己

臉盲症——臉盲症可分為發展性及後天兩大類，有病人因為交通意外導致腦創傷，連自己的容貌也認不出來。（設計圖片，模特兒與文中提及個案無關，Kateryna Onyshchuk@iStockphoto）

【明報專訊】電視劇中不時出現患「臉盲症」的角色，他們視力正常、智力正常，又不是失憶， 偏偏無法辨認眼、耳、口、鼻組合成的容貌，分不清長相，結果鬧出不少誤會。這種怪病，絕非編劇為劇情需要而創作。美國最新研究顯示，每33人中約有1人患發展性臉盲症！

臉盲症，又稱「臉部識別能力缺乏症」（prosopagnosia），即是有辨識人臉的障礙，無法從腦袋中抽取過往與對方經歷過的信息。而腦創傷、腦癌、認知障礙患者都可能患上後天臉盲症。

一張臉，是每一個人的「身分證」，大家一看就能識別誰與誰。但對某些人而言，這張「身分證」跟白紙沒兩樣，難以認人！伊利沙伯醫院內科顧問醫生陳龍達指出，當病人不是因視力問題而無法辨認人臉，而那張臉曾跟患者有許多互動經歷，那便有可能是臉盲症。

臉盲症可分為發展性及後天兩大類別：

‧發展性臉盲症：

相對較常見，患者天生已有臉盲問題，但不一定與遺傳有關

‧後天臉盲症：

患者因腦創傷、腦癌或認知障礙症等導致問題

徵狀：家人朋友個個差不多樣

陳龍達指，臉盲症的研究並不多，而且較多集中發展性臉盲症。「從腦神經科看，其中一類臉盲症患者存有facial perception問題，即病人無法整合兩張臉孔其實是同一張臉孔，因而認不出昨日的『你』與今日的『你』，其實是同一個『你』，反而把今日的『你』認作是新的『你』。」

「另一類臉盲症是聯想障礙（associative），病人無法透過聯想辨認一個人，例如患者雖然能夠認出這幅相的男生跟那幅相的男生是同一人，卻無法勾起這男生的相關資訊；那就是不能把相中臉容，跟大腦儲存的臉容連結，因而無法認出相中男生其實是自己兒子！」

陳龍達補充，「單純認不出一個人，不能說是臉盲症。例如我現在透過視像會議接受你（記者）訪問，日後在街上碰面，或有可能認出對方；也有可能因大家只見過一次，腦部沒有強烈記憶，你認不出陳醫生也不為奇。但如果覺得家人朋友『個個樣也差不多』的話，那便有臉盲症的徵狀」。

影響人際關係 睇劇混淆角色

人與人之間的「相認」，更重要是透過臉容識別，認知大家存在什麼關係、有什麼回憶和經歷等，這些資訊均可從大腦提取出來。但臉盲症患者卻因負責臉容和身體識別等工作的右腦梭狀回（fusiform gyrus）功能受損或無法運作，導致辨識他人容貌時，難以把相關信息抽取應用，出現不同程度的臉盲症。

大部分發展性臉盲症患者的臉盲程度輕微，他們大多可自己找到其他認人的代替方法，沒有帶來許多情緒影響。然而陳龍達指，他們要長期面對社交困擾等問題。「因為認人能力較差，別人看在眼內，可能誤以為他故意扮不認識人，影響彼此關係；或因為要比一般人費勁認人，要多望幾眼或不停打量對方衣著等，令人感覺奇怪，在人際互動上構成壓力。」

「臉盲症患者常常經歷有人跟自己對話後，弄不清對方是誰的尷尬和誤會，容易有挫敗感。」伊利沙伯醫院高級臨牀心理學家陳詠詩（Iris）說，除社交困擾外，臉盲問題也影響患者的職場關係，就連生活樂趣也未能如常人般享受。

「例如同事們閒來傾某同事的八掛事，但患者連相關同事是否在現場也認不出來！日常娛樂如睇戲，臉盲症患者要認出劇中人物的臉，實在困難，例如劇中個個也是穿西裝，究竟誰是誰呢？於是對劇情發展感到混亂，看戲的樂趣便沒有了！」Iris說。

無標準治療 觀察其他特徵認人

發展性臉盲症患者大多病徵輕微，患者往往不當一回事。「他們很多時不為意自己有問題，就算自覺有問題也甚少睇醫生，可能認不到人沒為他帶來很大影響。」陳龍達稱，醫學文獻至今也沒有特定有效治療臉盲症的方法，部分人自我發展一套認人方法，「例如寫下簡單描述，『戴眼鏡打呔的就是陳醫生』，幫自己認人」。

臨牀心理學家亦會協助患者建立認人技巧。Iris認為，患者最重要是接受自己有強弱項。雖然沒有標準治療方案，但會因應病情提供專注能力、語言能力、記憶力、空間概念、執行能力等評估。並與患者一起制訂「認人」方法，例如觀察和記認對方其他特徵，協助他們適應生活和重投工作。類似方法，不論對發展性或後天臉盲症患者，也是萬變不離其宗。

陳龍達稱，臉部識別能力是一種從小發展高度專業化的視覺認知能力。過往有研究指，5歲小孩的臉部識別能力已趨成熟。「整體而言，隨年齡增長，臉部識別能力愈漸成熟。成年人的臉部識別能力會較兒童好，但當步入衰老，臉部識別能力也會老化衰退，尤其在70歲後較為明顯。」

文：王思澄

編輯：梁小玲

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