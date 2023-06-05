明視理：無近視不代表視力正常

【明報專訊】視覺是人類非常重要的功能，我們學習時近八成資訊依靠視覺吸收。要確保孩子視力足夠應付學業，定期眼睛檢查不可或缺。不少父母帶孩子驗眼時，會忐忑地問眼科視光師：「他有沒有近視？」眼科視光師告訴你：「沒有近視。」父母感到如釋重負，回家路上讓孩子任意把玩手機。可是，就算孩子沒有近視，能把驗眼字母表上最小一行輕鬆讀出，也不保證他的視覺系統完全正常。要了解孩子視覺功能是否正常，驗眼時要懂得問眼科視光師什麼問題？

視覺金字塔分3層

我們可以把視覺功能想像成1個分為3層的金字塔。第一層是「視覺完整性」（visual integrity），這一層關注眼睛結構健康，例如有沒有眼病、近視、散光等。良好的視覺完整性代表孩子的眼睛能看得清楚。

第二層是「視覺效率」（visual efficiency）。這一層包括雙眼協調、調節能力、立體感和眼球活動控制。良好的視覺效率確保小朋友能夠控制眼球去追蹤視覺目標、轉換對焦、判斷距離；這對日常學習、閱讀、抄寫、運動等非常重要。

第三層為「視覺信息處理」（visual information processing），當中包括視覺空間感、視覺記憶力、圖像分析技巧、視覺運動功能協調等。簡單來說，是腦部利用視覺信息轉化為概念的能力，於孩子的學習、認字、串字、寫字等範疇十分重要。

勿忽略雙眼協調

在基本全面眼睛檢查當中，眼科視光師會詳細測試金字塔第一、二層的視覺功能。因此，在驗眼房中，除了做大家熟悉的度數檢查外，亦會拿着不同工具檢查雙眼協調、立體感、調節能力等。日常工作中，我發現小朋友最喜歡的一個工具是立體感檢查書，上面有不同的動物和形狀，小朋友需要戴上立體眼鏡，在書上指出好像「飛了出來」的動物，非常有趣。立體感弱可能代表不同的眼睛問題，例如斜視、弱視、調節力失調等，亦能反映出孩子的視覺功能情况，對於臨牀診斷十分重要。如有需要，眼科視光師會透過視覺訓練，教導孩子控制眼睛肌肉，增強雙眼協調度，從而提升立體感。

下次帶孩子驗眼時，記得問問眼科視光師：「他的雙眼協調怎樣啊？」這樣才能更全面了解孩子的視覺！

文：劉建希（香港理工大學眼科視光學眼科視光師、香港眼科視光師學會委員）