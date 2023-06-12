醫路同行：前列腺病難啟齒 多一點關懷

正視問題——面對泌尿系統問題，男士可能會難以啟齒，其實病向淺中醫，正面處理可及早改善情况。（vchal@iStockphoto）

【明報專訊】快到父親節，令我想起工作中接觸過的臉孔，他們勞碌大半生，辛勤工作，以青春、血汗掙取生活所需，養活了一家大小，是名副其實的好男人。正要安享退休日子，身體卻漸漸出現狀况，其中泌尿問題令他們感到相當懊惱。

經常尿頻 嚴重者足不出戶

雖說前列腺增生是良性疾病，但它帶來的症狀卻一點也不好受。排尿困難、尿流變得細弱，如廁時要花上冗長時間；經常尿頻尿急，外出時要四處找廁所；嚴重者有男士寧可待在家中，方便上廁所，因而影響正常社交生活。有患者出現夜遺尿，不自覺地在睡覺時泄出小便，把衣物、牀單被褥弄個濕透，實在有損身心健康、個人形象。

這個年齡層亦是前列腺癌發病高峰期，根據香港癌症資料統計中心的數據，接近八成前列腺癌新症都是在65歲或以上男士身上發現。早期前列腺癌，患者未必感受到任何下尿路病徵，而主要是透過前列腺特異抗原（PSA）血液檢測作出診斷。可幸的是，若能及早發現，早期前列腺癌患者都有很理想的存活率（第一及第二期5年相對存活率分別是98.9%及98.6%）。

長者們面對泌尿系統問題，可能會難以啟齒，不敢直接向家人表達；有的會以為「年紀大了就是這樣」的心態去嘗試減輕心理上的不安。其實，從積極角度出發，病向淺中醫，正面處理，令身體情况得以早日改善。

留意長者如廁習慣及聲量

以前列腺增生為例，透過檢查診斷，藉藥物、外科手術治療，排尿困難以至生活質素的影響也能得以改善。此外，諮詢醫生意見，檢查並接受前列腺特異抗原（PSA）血液檢測，都有助評估患上前列腺癌的風險，從而及早診斷及治療。

趁着父親節，我們不妨向父親、身邊長輩多一點關心，多一些問候。多留意同住長者一舉一動，例如有否經常進出洗手間、如廁聲量等。我們的主動關懷，長者會感到暖心，也能得到實際的幫助。

文：魏浩然（香港中文大學醫院泌尿外科專科醫生）