篩查揪初期大腸癌 5年存活率達95%

【明報專訊】大腸癌篩查計劃自2016年推行以來，約34.8萬人參與接受大便免疫化學測試（大便隱血測試），佔目標群組（50至75歲市民）不足一成，參與率偏低。逾41,100人在首輪測試中呈陽性，約2400人確診大腸癌。確診個案中，1700宗初步分析結果顯示，約57%屬於治癒率較高的早期個案。

大腸癌在不同癌症期數，無論治療方法與存活率都不同。定期篩查是提高大腸癌存活率的關鍵。

大腸癌為本港第2位最常見的癌症，僅次於肺癌。衛生署數據顯示，2020年大腸癌新登記個案為5087宗，佔癌症新症總數14.9%；2021年因大腸癌死亡人數為2298，佔癌症死亡總數15.2%。逾九成患者年齡逾50歲，男女患者比例為1.3：1。

排便習慣改變響警號

大腸癌的成因跟生活和飲食習慣、年齡和家族史有關。大多數由良性瘜肉開始，經年累月慢慢演變成癌症，而早期大腸癌沒有任何症狀。

大腸為消化系統的最後部分，分為結腸、直腸和肛門。食物的水分和營養經消化系統吸收，剩餘殘渣形成大便經肛門排出。臨牀腫瘤科專科醫生李兆康指出，大腸癌常見徵狀包括：排便習慣在不明原因下改變，例如腹瀉或便秘，並持續逾2星期；大便帶血或大量黏液；排便後仍有便意；腹部不適，如持續疼痛、腹脹、飽脹或絞痛等；原因不明的體重下降和疲倦。然而，徵狀不可一概而論，要視乎腫瘤位置，「若腫瘤在升結腸或橫結腸，病人可能先出現貧血，後有腸塞；若腫瘤在降結腸、乙狀結腸或直腸，大便會帶血或有明顯黏液分泌，或排便習慣改變，或排出糊狀大便而非成形大便」。

李續指，大腸癌不及早處理，腫瘤慢慢增大導致腸塞，病人會肚脹、嘔吐；癌細胞亦可能循血液、淋巴轉移至其他器官，「很多時會轉移至肝臟、肺和骨骼。這些器官功能慢慢受影響，導致衰竭」。他亦提醒：「大腸癌初期沒任何症狀，及早診斷能提高治癒機會。」大家應注意自己的身體變化，發現任何徵狀，盡快找醫生檢查。

當懷疑病人患上大腸癌，醫生一般會用大腸鏡檢查，查看有否腫瘤和確認位置，同時切除瘜肉或抽組織化驗；其次通過電腦掃描、磁力共振或正電子掃描，有助確定癌症期數。「這非常重要。知道腫瘤期數，方可為病人制訂治療方案。」

微創切腫瘤 造口袋無阻正常社交

早期大腸癌，主要以外科手術把腫瘤切除；而發展至第3期的大腸癌，要視乎腫瘤位置，若腫瘤在結腸，手術後亦要接受化療。當發展至第4期，由於癌細胞已轉移，治療方案一般是化療再配合標靶治療控制病情。

提及大腸癌手術，病人其中最擔心的問題是人工造口。李兆康指，近年大腸癌手術多屬微創手術，能縮短病人康復期和減低出現併發症風險；但很多時直腸癌病人需在手術後加裝臨時或永久造口，「現時造口袋很少會有異味產生，只要適當護理和清潔，病人亦能過正常社交生活，不用擔心」。

滿50歲定期照腸 少肉多菜戒煙酒

導致大腸癌的風險因素，李兆康說離不開不良生活習慣，包括日常飲食少菜多肉、缺乏運動、肥胖、飲酒和吸煙；另外，50歲、男性、有大腸癌家族病史、大腸長期發炎等人士，患大腸癌風險亦較高。因此要預防大腸癌，年過50要定期接受大腸鏡篩查，及早發現及切除瘜肉，減低病變風險；另外，均衡飲食、少肉多菜、恆常運動、戒煙戒酒。

大腸癌依TNM分期數

大腸癌以TNM系統作分期（見主圖），腸胃肝臟科專科醫生吳嘉恩解釋：「 T是腫瘤（tumour），是指腫瘤大小及入侵範圍；N是淋巴（node），代表癌細胞是否入侵附近淋巴；M是轉移（metastasis），腫瘤是否已轉移至其他器官。」

大腸癌存活率和治療因病情差異而不同。吳嘉恩指，「早期發現和治療，對提高存活率至為關鍵。患者應與醫生討論具體病情以制訂最佳治療方案」。

0期

T：癌細胞僅限於大腸黏膜，尚未擴散；又稱原位癌

N：未擴散至淋巴

M：未有遠處轉移

治療：主要採用內窺鏡切除手術

5年存活率：可達95%

1期

T：

‧1A：癌細胞入侵至大腸黏膜下層，未到大腸壁肌肉層

‧1B：癌細胞入侵至肌肉層，但未穿大腸壁

N：未擴散至淋巴

M：未有遠處轉移

治療：手術切除腫瘤，部分患者或需要輔助化療

5年存活率：85%至95%

2期

T：

‧2A：癌細胞穿透大腸壁

‧2B：癌細胞穿透大腸壁，入侵附近組織

‧2C：癌細胞穿透大腸壁，入侵附近組織，並到腹膜表面

N：未擴散至淋巴

M：未有遠處轉移

治療：手術加化療為主，部分患者需加上電療

5年存活率：65%至85%

3期

T：

‧3A：癌細胞入侵淋巴

‧3B：癌細胞穿透大腸壁，入侵附近組織

‧3C：癌細胞穿透大腸壁，入侵到附近組織，並至腹膜表面

N：擴散至淋巴

M：未有遠處轉移

治療：手術切除加上化療、電療，或標靶治療

5年存活率：約50%至65%

4期

TNＭ：癌細胞轉移至1個或多個器官，如肝、肺、骨、腦或遠處淋巴

治療：以化療、電療和標靶治療為主，手術只屬輔助性質

5年存活率：約10%至15%

文：馮淑玲

編輯：梁小玲

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