姿治通鑑：膝關節僵硬卡卡聲快求醫

【明報專訊】Eva是一名年過60歲退休人士，聽老友提及因為膝關節痛而獲醫生轉介做物理治療。一問之下，Eva發覺自己膝關節的問題與老友非常相似，例如：膝關節活動幅度減少並發出卡卡聲；早上醒來時感到膝關節僵硬，但通常30分鐘內會好轉；平日買餸後上落樓梯時膝痛會加劇等。Eva一直以為年紀大，關節退化和疼痛很正常，反正她忍痛能力很高，故未有理會，更沒想過去求醫。但老友提醒Eva，這些是退化性膝關節炎的徵狀，建議盡早尋求治療，免得膝關節功能盡失時後悔莫及。

研究指出，60歲或以上長者患有膝關節炎的男女比例分別為21.5%和42.8%，而出現膝關節炎徵狀的男女比例分別為5.6%及15%，反映膝關節炎在長者中相當普遍。

理想體重減膝關節負荷

如果發現自己跟Eva情况相似，建議盡早求醫，一旦確診患上退化性膝關節炎，一般先用保守治療，包括：藥物治療、注射治療，或轉介至物理治療。

物理治療師根據患者徵狀和身體狀况制訂不同治療方案，例如：

1.熱敷／冷敷減輕膝痛：熱敷可以增加血液循環和放鬆肌肉；冷敷可以減輕炎症和減低膝關節的腫脹

2.體重管理：以低撞擊帶氧運動，如游水、踏單車來增加能量消耗，配合健康飲食達到理想體重，以減低膝關節的負荷

3.膝關節護理：避免長時間站立或步行，避免攜帶重物，以升降機取代行樓梯等，減少對膝關節造成過大壓力

4.運動療法：透過膝關節活動訓練、下肢伸展運動及下肢肌肉強化訓練，以改善關節血液循環，防止肌肉萎縮及關節傷患進一步惡化。有研究指出膝關節炎患者參加水中運動班後，關節痛明顯減少，而膝關節屈曲角度、股四頭肌力、功能性伸取測試的成績均有提升，反映水療對膝關節炎患者有莫大幫助。

本會設有物理治療門診及水中物理治療課程，可致電2743 1702或瀏覽shorturl.at/nuBW2查詢。

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文：王凱婷（香港中華基督教青年會 物理治療師）