多管齊下 減癱瘓失禁風險 骨擴散精準電療止痛

【明報專訊】陳先生，67歲，一直身體健康，不煙不酒，3個月前開始持續腰痛，起初不以為意，以為是拉傷；直至近1星期痛到不能走路，遂往急症室求診，經檢查後發現，原來是前列腺癌擴散至骨骼。晴天霹靂，陳先生和家人頓時不知所措。

這類型個案，每年都會遇到不少，普羅大眾對癌症骨擴散（或稱骨轉移）認識不多，也存在很多謬誤，故撰文加強大眾認知。

晚期癌細胞轉移骨骼

1. 什麼是骨擴散？是否等於骨癌？

當癌症去到晚期，部分癌細胞可能會從原有器官，轉移到身體內各處骨骼，之後再生長成另一個腫瘤，破壞骨骼結構，我們稱之為「骨擴散」。全身所有骨骼都有可能發生骨轉移，但轉移部位，大多集中在脊椎、肋骨、盆骨、大腿骨和上臂骨。一般而言，肘關節以下及膝關節以下，較少發生骨擴散的情况。

原發性骨癌，一般是指源自骨頭的腫瘤，相對較為罕有，治療方法與骨擴散完全不同。

前列腺癌、乳癌、肺癌 較易骨擴散

2. 哪些腫瘤較易出現骨擴散？

前列腺癌、乳癌、肺癌，這3種癌症轉移到骨頭的機率較高。當然其餘癌症進入晚期也會有骨擴散風險。

存活率看主要器官有否擴散

3. 出現骨擴散，是不是表示病情已非常嚴重？

一般而言，如癌症出現骨擴散，意味癌細胞已透過血液擴散至遠處器官，癌症已屆第四期，故病情算是比較嚴重。但病人存活率視乎不同腫瘤及不同病情（例如其他主要器官：肝、肺及腦部等有否擴散），差異可以很大，故即使病人有骨擴散，並不意味病人壽命一定很短。

「蝕骨」加快 骨質流失致脆弱

4. 骨擴散如何破壞骨骼結構？

人體的骨骼裏有兩種細胞，一種叫蝕骨細胞（osteoclast），而另一種叫成骨細胞（osteoblast）。蝕骨細胞的功能是分解骨質，而成骨細胞的功能則是製造骨質。正常骨骼，此兩種細胞的生長處於平衡狀態，讓骨質長期保持穩定。但當腫瘤擴散至骨骼後，會釋出物質讓蝕骨細胞的生長加快，而成骨細胞的生長則相對變弱，破壞兩者平衡。因此，骨質便不斷流失，骨頭變得愈來愈脆弱。

痹痛骨折 壓脊椎致癱瘓失禁

5. 骨擴散會引致什麼不適？是否所有骨擴散病人也會感到疼痛？

不是所有骨擴散也會疼痛，但機率是高的。據統計，約80%骨擴散病人會感到疼痛。病人感到的不適如下：

‧局部疼痛：

此乃最常見的病徵。由於擴散至骨頭的腫瘤會增生造成局部發炎，壓迫局部組織，或侵犯神經，引致疼痛及麻痹等情况

‧骨折：

骨擴散會引致骨質流失，破壞結構，令骨頭變得脆弱，如骨擴散發生於大腿骨或上臂骨等，這些較幼長及需承受重量的骨頭，較易出現骨折的現象

‧脊髓壓迫

（spinal cord compression）：

此乃骨擴散最危險的併發症。骨擴散至脊椎，腫瘤向後生長並壓迫到脊髓神經，引致麻痹、四肢無力，甚至癱瘓及大小便失禁等。一旦未能及時處理，脊髓神經的損傷往往不能修復，造成永久傷害

‧高血鈣症：

由於骨質分解明顯增加，會釋放出鈣質流入血液。高血鈣症狀通常不太明顯，可能出現的症狀包括：疲倦、心律不整、惡心、嘔吐、便秘、脫水及神志不清等

‧影響骨髓造血功能：

由於骨擴散佔據了部分骨髓的空間，可能會影響患者的造血功能，因而產生貧血、白血球偏低或血小板不足的情况，影響病人的精神、抵抗力及止血功能等

腫瘤局部控制1年達90%

6. 電療對骨擴散有何幫助？

‧減少痛楚：研究顯示電療約1個月內，約70%患者疼痛會得到部分或完全改善。一般而言，電療後痛楚不會立即緩解，通常需兩星期左右才會慢慢改善

‧加強腫瘤局部控制，維持病人自理及活動能力

‧減低骨折或壓迫神經等併發症發生的機率

7. 傳統電療及立體定位放射治療（SBRT）對骨擴散的療效有什麼分別？

傳統電療技術經常用於治療骨擴散，但由於精準度不足，為免傷及附近神經及正常組織，能照射的電療劑量往往較低，止痛及控制效果較短暫。

立體定位放射治療（SBRT）結合了精準定位及影像導航技術，精準度能提升至1至2毫米左右，電療劑量可以提升。研究顯示病人的止痛效果更佳；而腫瘤局部控制1年更可達90%，這大大減低了骨擴散對病人的影響。

手術助脊椎神經減壓

8. 骨擴散還有其他什麼治療方式？

A. 手術治療

I.當患者的骨擴散造成脊椎骨結構不穩定、壓迫脊髓神經，醫生會考慮外科手術，幫助脊椎神經盡快減壓，避免永久損壞

II.當患者負重骨骼（如下肢骨）受損嚴重，已發生或較大可能骨折，醫生便會考慮手術，幫助骨骼回復結構穩定，並減低病人痛楚

B. 非手術治療

I.止痛藥：輔助其他治療，減少病人疼痛症狀

II.骨針：病人需定期注射，藥物原理是減少骨骼裏的蝕骨細胞，從而減慢腫瘤對骨骼的破壞。研究顯示病人注射骨針後的痛症會減少，發生骨折或脊髓壓迫等併發症的機率亦較低

總括而言，骨擴散非無藥可治，多學科治療（精準電療，配合手術及藥物治療）能大大減低病人痛症，以及發生可怕併發症（如骨折或脊髓壓迫引致癱瘓或大小便失禁）的風險，提高病人生活質量。

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文：蔣子樑（港大臨牀腫瘤學系臨牀助理教授）

編輯：梁小玲

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