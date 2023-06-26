知多啲：二型免疫反應出錯 鼻敏感、濕疹、哮喘發作

【明報專訊】免疫系統乃人體的防禦機制，當偵察到病毒、細菌、寄生蟲等病源體或有害物質入侵，就會反擊。港大內科學系風濕及臨牀免疫科主管李曦指出，若免疫系統出現錯誤，變得過度活躍，或會攻擊自己身體，引發自體免疫病，其中二型炎症即二型免疫反應出錯，與過敏病較大關連，可致濕疹、過敏性哮喘、鼻敏感、食物過敏、藥物過敏等共病。

他解釋，免疫系統有不同武器，一型、二型及三型的免疫反應可分別殺滅不同病源體；若一型免疫反應出錯，會出現類風濕性關節炎和各種炎症；如屬三型炎症，就會產生霉菌、化膿等不同感染。

跨專科診治過敏者

雖然濕疹、鼻竇炎與哮喘的病人或分別向皮膚科、耳鼻喉科或呼吸科醫生求診，但從免疫科角度看，部分患者可能牽涉同一病理，是源於二型炎症：「出現在鼻子會有鼻敏感、鼻竇炎；在肺部就會有哮喘；在皮膚就有異位性皮膚炎，即濕疹。」由於生物製劑是標靶藥，可針對地解決二型炎症，很多病人用藥後，其濕疹、哮喘及鼻竇炎一併改善。

香港大學成立了一個由免疫科及耳鼻喉科醫生合作的診所，逢周四上午診治鼻竇炎以至嚴重鼻敏感的病人，除了生物製劑，亦會使用脫敏治療；家庭醫生、私家診所或公立專科門診如有需要，可轉介病人給他們。他期望，跨專科照顧過敏患者會成為未來趨勢。