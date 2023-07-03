醫徹中西：脊椎病成因多 診治大不同

【明報專訊】一名拿着拐杖的婦人，向我查問，若脊椎L2、L3有問題，找中醫還是西醫。我問病人是誰？她說不是自己，我回覆：「脊椎L2、L3有問題，西醫或中醫有什麼可以做，我都可以詳細解釋。若問某人接受中醫或西醫診治較好，就需要見到他本人，了解整個情况，才能清楚判斷。」她似乎不滿意這個答案，說自己接觸過病人，已教他找中醫了。我本無話可說，但她仍然希望我認同她說找中醫較好。

肌肉扭傷針灸 脊椎移位或需手術

脊椎病有很多情况，椎間盤問題或肌肉骨骼不夠強壯，亦可因為勞損或體質虛弱所致。舉例說，一個肥人，一個年輕人，還有需要拐杖的我，若3人的L2、L3都出現問題，治療考慮大大不同。個人身體狀况、痛楚來自創傷還是勞損、慢病或急症等多方面都要考慮。治療急症肌肉扭傷，針灸可以立即見效，但同樣是急症，出現嚴重脊椎移位，就可能需要動手術。慢症也有很多地方需要注意，身體虛弱的實在需要中醫藥幫助，但可能同時需要手術糾正。總言而之，要見到病人才可以給合適意見。但上述婦人依然堅持中醫對肌肉骨傷最好，我唯有說：「你的意見可能是好，也希望病人得到幫助；他看中醫時，應會得到中肯的意見。」

網上查資料 把自己當「名醫」

身兼中醫和西醫，因為知識較廣，可給病人分析和判斷哪一種治療最適合。可惜常常遇到一些人，收錄了很多意見，或在網上查閱了很多資料，把自己當「名醫」，自行教人如何醫治；但要知道，臨牀功夫並不是這麼簡單。

今年3月做了一個肌骨痛症研討會，反應不錯，由中醫、西醫等各方專家解說不同問題：為什麼肌肉骨骼疼痛問題未能解決，中西醫結合治理頭痛，針灸治療肌骨痛症，肌骨問題基層醫療參與的重要，局部麻醉劑治療疼痛，水中太極治療痛症成效，以及如何達到舒穩適身模式。我很喜歡這個研討會的設計，不是中醫西醫隨意對疾病的解釋，而是針對治療目標作多方面的探討，其實醫治病人一樣需要這般模式。

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文：余秋良（香港醫學專科學院院士、浸會大學中醫藥學院榮譽教授）