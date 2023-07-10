醫言有理：新冠病毒揮之不去

【明報專訊】新冠疫情稍退，社會逐漸回復常態。而近期感染新冠病毒的患者數字反覆，幸而大多屬輕症，一般很快康復；免疫力低的一群仍要小心，感染後病情可能較嚴重，必須依時注射新冠疫苗。

乳癌康復者中招 血小板歸零

50歲陳太多年前曾患乳癌，經治療後順利康復。早前感染新冠病毒，1星期後不停流鼻血。驗血顯示血小板數量急降至接近零，情况危急；幸而新冠病毒核酸檢測已轉為陰性，血液內新冠病毒抗體水平極高。骨髓活檢顯示骨髓功能正常，確診急性免疫性血小板減少症（acute immune thrombocytopenia），相信與早前新冠病毒感染有關。陳太體內免疫系統嚴重失調，攻擊自己的血小板，令其數量急降。醫生為陳太靜脈注射免疫球蛋白（intravenous immunoglobulin），阻止血小板在脾臟迅速凋亡，從而延長血小板壽命；又處方大劑量類固醇，抑制陳太的免疫系統，阻止免疫細胞攻擊血小板。治療很快已見成效，但血小板數量仍然反覆；醫生再處方艾曲波帕（eltrombopag），刺激骨髓製造更多血小板，補充消耗。陳太的血小板數量反覆向上，達安全水平，但仍未算穩定。

B細胞負責製造抗體，細胞表面有CD20蛋白；利妥昔（rituximab）是針對CD20蛋白的藥用單克隆抗體（monoclonal antibody），能有效消滅體內B細胞，使對付血小板的抗體水平下降，可令血小板數量回升，是治療免疫性血小板減少症的另一選擇。

切除脾臟 延血小板壽命

脾臟乃血小板凋亡之地，脾臟切除手術（splenectomy）可延長體內血小板壽命，令血小板數量上升，因此可作治療免疫性血小板減少症之用。脾臟切除手術後患者扺抗力較弱，易受某些細菌感染，例如肺炎鏈球菌（pneumococcus），手術前宜先行注射相關疫苗，可降術後感染風險。

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文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）