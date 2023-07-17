飛甩尿路結石？ 「過山車療法」無實證

【明報專訊】暑假出遊大玩主題樂園，有否想過，過山車除了刺激外，竟被指有「治療」之效？

早前美國一名聲稱受尿路結石困擾的女子，指在主題樂園玩過山車，翌日便排出結石。她將經歷上載至社交平台，瀏覽量過百萬，不少媒體紛紛轉載報道；使「過山車療法」成為網上瘋傳的尿路結石「一線治療」。

究竟玩過山車是否真的有助排出結石？究竟什麼情况下，結石會自然排出體外？

尿路結石指的是出現在腎臟、輸尿管、膀胱等部位的結石。早前有外媒報道，美國女子Steph Fallon在社交平台上載影片（圖1），指自己受腎結石困擾，上網找尋「自療」方法時，找到數篇文章提及「過山車療法」，於是到主題樂園玩了兩次過山車，翌日如廁竟排出結石。

其實早於2016年，美國密歇根州立大學（Michigan State University）學者David D. Wartinger已做過相關研究。事緣他在臨牀診斷中，發現不少尿路結石病人玩完過山車後，都會排出一些結石。於是他以3D打印技術製作人體腎臟模型，裏面注入尿液，並把不同大小的真實結石放入模型，之後他把模型放進背包去玩過山車。結果發現，將模型放在過山車前座及後座，結石脫落機率分別為16%及63%。此研究結果發表在學術期刊Journal of Osteopathic Medicine。

直徑小於4毫米 可自然排出

泌尿外科專科醫生張皓琬表示，輸尿管是腎臟與膀胱之間的橋樑，好似一條幼長水管，長度約20至25厘米，直徑約3至4毫米，如果結石直徑小於4毫米，一般可自然排出。該美國女子沒有在社交平台中詳述病情，包括結石大小、位置，之前有無接受過治療等；從泌尿外科醫生角度，無可能判斷過山車跟自然排出結石是否有關。

至於上述研究，所用結石直徑最小1至2毫米，中型2至3毫米，最大僅4毫米。張皓琬說：「就算沒有過山車的離心力，自然跌出也不足為奇。但若是直徑逾6毫米的結石，就較難自然跌出。」而且人體結構較實驗室製作的模型複雜，有時一些狀况如病菌感染，都可能影響泌尿系統的運作，所以不可作任何假設的總結。更重要的是，過山車運行時產生強大速度和離心力，有些人根本難以接受，「醫學界沿用多時的治療方法，來得更安心」！

草酸鈣結石硬身 難自然排出

尿路結石可否自然排出，建基於多個因素。張皓琬指出，除結石體積外，成分亦很重要。草酸鈣結石及尿酸結石是兩種最常見的輸尿管結石，前者質地硬身，自然排出有一定難度；後者質地軟身和碎，相對較易自然排出。

塞輸尿管致下腹痛 影響腎功能

另一因素是結石所處位置。尿路結石未必會有病徵，一般透過身體檢查才知悉；如發現腎結石太大，可先接受體外衝擊波碎石術來縮小結石，跌進輸尿管也不會引致阻塞，可自然排出。

而最令人擔心是輸尿管結石，它通常是腎結石跌進輸尿管，若阻塞輸尿管，影響排走結石功能，導致下腹絞痛，甚至有可能影響腎臟功能。輸尿管可分為上、中、下3段，張表示，根據2022年英國一項研究指出，直徑細過5毫米結石，如果在輸尿管最後一段（即接近膀胱位置，由膀胱對上約6至7厘米），有83%機會可自然排出，如在輸尿管中段，69%可自然排出，在上段則只有五成。

文：黎芸迪

編輯：梁小玲

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