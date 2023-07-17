治療方法：多喝水+輔助藥物 助排出結石

【明報專訊】治療直徑小於4毫米的輸尿管結石，泌尿外科專科醫生張皓琬指出，如果病情容許，都希望病人先嘗試自然排走，以這類「自然療法」減低創傷。哪些人士適合？「兩個腎臟功能正常，沒有發燒、腰痛等病徵，亦沒有尿路阻礙導致腎炎、腎水腫等併發症，醫生一般建議2至4星期保守治療。除平日多飲水（每日飲2至3公升），亦會處方輔助藥物，例如Alpha-1受體阻斷劑，有助鬆弛輸尿管平滑肌，阻止輸尿管收縮，以紓緩尿道阻塞。若輸尿管結石壓着輸尿管內壁產生痛感，醫生會處方非類固醇止痛藥。希望多管齊下，增加結石自然排出的機會。」之後，醫生會視乎病情，如輸尿管結石有否自然排出或繼續增大，才決定下一步治療方案，例如體外衝擊波碎石術、輸尿管鏡取石術（透過內視鏡夾取結石）等。

腎功能欠佳 先救腎再取結石

對於腎臟功能欠佳的病人，例如僅得1個腎臟運作，或有其他腎臟問題，如腎水腫、尿路開始感染、發燒等，就算輸尿管結石直徑小於4毫米，醫生亦不會採取保守治療，以免腎臟傷上加傷，而要先救治腎臟。張皓琬曾接觸一名年逾80病人，輸尿管結石梗阻輸尿管，尿液無法順利排出，引致腎水腫、腎功能變差，更引發敗血病，病菌侵入血液循環系統而全身性發炎，危及性命。當務之急就是盡快令腎臟回復正常狀態，於是以經皮腎造瘻引流術（Percutaneous nephrostomy，PCN），由後腰經皮膚穿刺到腎臟內，置入導管引出腎積水，待數星期後病情穩定才取出結石。

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