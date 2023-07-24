日本倘排核污水 專家：3類海產宜避吃

【明報專訊】日本據報最快下月開始排放福島核污水，雖然國際原子能機構（IAEA）指排放計劃符合國際標準，但不論是日本國民，還是周邊國家及地區，均有聲音質疑是否安全。本港專家直指此計劃長達30年，其間若排放系統出現任何「差池」，海洋生物及人類便會受到輻射威脅。

海洋生物專家建議，如擔心海產有輻射風險，尤其是日本海產，可避免進食受重金屬污染較嚴重的大型魚類如吞拿魚；海洋底棲魚如比目魚、金目鯛；還有以浮游生物為食物的貝殼類海產等。

日本於2011年3月11日發生大地震及海嘯，引致福島第一核電廠反應堆熔毁，東京電力公司須不斷注入大量海水來冷卻堆芯。廠內用來儲存污染海水的污水槽雖有逾百萬噸容量，相等於500個奧運規模標準的泳池，但截至上月底已存滿98%，料於明年2至6月間注滿，故釋放儲水空間已刻不容緩。日本現時決定將稀釋的含氚污水排進大海，方案亦通過IAEA評核。

「放射性物質無大眾可容忍程度」

香港浸會大學理學院副院長、生物學系教授黃港住指，用於冷卻核反應堆的海水，本身含有64種核元素，經「多核素去除系統」（ALPS）處理過後，只剩氚（tritium）及碳14（carbon-14）兩種不能去除。雖然氚的放射性能量不足以穿透一張白紙，但憂慮進入人體內的影響。

即使日本政府指剩下兩種核元素在稀釋100至200倍後，與海水本身環境含有的濃度一樣，但因東京電力公司在核事故後有多次隱瞞輻射泄露的前科，故令人對這次排放計劃產生「信任危機」。

黃港住續指，核污水排放過程中，萬一有其他高能量放射物質不小心泄漏，對周遭環境有長遠的核污染威脅，正如311海嘯當年，未經處理的核污水意外地流入大海，「銫會進入人體軟組織，半衰期長達30年，令人較擔心；放射性碘（能量）也高，可以令甲狀腺附近組織病變」。黃強調「放射性物質不會有大眾可容忍的程度」，即使核污水經稀釋，但不能確定進入人體和生物的安全，而排入大海後便收不回來；加上這次是核事故，並非核電廠在正常操作下的排放，才令日本國民和亞洲周邊地區不滿，「掉出核災難的廢料一定擔心，不是正常操作，不掉最好」。

微生藻吸入氚 食物鏈傳遞

食物及環境衛生諮詢委員會主席、香港城市大學海洋污染國家重點實驗室主任兼化學系環境毒理及化學講座教授梁美儀也指出，ALPS理應可去除多種重金屬及放射性物質，惟擔心會有「漏網之魚」。他提到最近在日本找到一條魚，體內的放射性重金屬「銫」超標180倍，顯示該地區的水已受污染，存有隱憂。

至於系統無法處理的氚及碳14，梁指氚會透過海洋裏的浮游微生物進入甲殼類及微生藻類，有可能導致基因突變，「壞的變異或會令細胞病變，產生不良生長，甚至影響繁殖，這是我們的擔憂」。

他引述有研究指微生藻如紅潮，吸入濃度夠高的氚，會被小型海洋生物吞食，從而在食物鏈傳遞，進一步累積濃度；另這些微生藻類生命周期短，沉入海底泥後便會形成氚的溫牀，「濃度高到一定程度對海洋生物有負面影響，但日本政府沒有正視這樣排放會引致的問題」。

梁美儀強調，國際間對氚的慢性毒性所知有限，因現時並無長以年計、針對低劑量氚的研究，故認為應採取聯合國慣用的「防護式政策思想方法」（precautionary principle），即當沒有數據支持一個舉措或政策是安全時，寧可不做。

細條魚類如鯖魚較安全

被問到港人會否「禍從口入」，梁美儀認為港府已有足夠把關，指環境及生態局長謝展寰表明日方一旦排放核污水，會禁止源自日本東京、福島等10個都縣的水產進口，並會抽查食物中包括氚等放射性物質的劑量。

對於到日本外遊的市民，梁美儀提醒3類海產風險較高，包括吞拿魚等大型魚類，因隨食物鏈傳遞，牠們會累積較多含輻射的重金屬；另以浮游生物為食物的貝殼類；以及棲身於海底泥的魚類如比目魚、金目鯛等，這類海產避免進食。如港人想去日本，可選擇南邊如沖繩、九州，並進食細條魚類如鯖魚較安全，相反貨源來自東邊的話較危險。他又建議，如港人仍然不放心，可參考日本一名教授的做法，隨身攜帶一部小型輻射水平檢測機，「度了安全才進食」。

計劃長達30年 監察及維修難確保

香港核學會主席陸炳林則相信，福島排放的核污水，氚含量符合國際原子能機構的標準，認同對海洋生物及人類的安全影響很微。不過他憂慮核污水排放長達30年，日方如何確保監察及維修，其間如出現意外，可能會將含高放射性物質的水排出海，「filter（過濾器）如故障，水就不是安全標準，日本政府如何確保30年間都安全是一個問題」。

陸炳林也提醒，有兩種魚風險較高，包括許氏平鮋及日本鱸魚，前者生長期較長，曾被發現放射性物質超標；後者喜歡在河口生活，該位置核污水濃度或較高。

文：楊玉珠

編輯：梁小玲

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