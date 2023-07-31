知多啲：風扇迎臉吹 塵蟎病毒食到正

【明報專訊】或許你也試過，長時間對着風扇，吹得頭昏腦脹，甚至吹到病；坊間更有一說法，睡覺時整晚開風扇，固定吹着身體某個部位，可致相關肌肉變得僵硬，甚至增加中風的風險。究竟風扇會否吹到中風？

固定吹某部位致中風無根據

家庭醫生莫昆洋表示，夏天溫度偏高，晚上溫度一般也超過25℃，並不是誘發中風的因素。反之冬天才是中風、心臟病好發的季節，長期維持8℃至10℃左右低溫會增加中風風險。至於電風扇固定吹着身體某個位置會引致中風，暫時沒有科學根據。畢竟中風成因複雜，很多因素會觸發腦部血管阻塞或爆裂，日常不良生活飲食習慣才是致病關鍵。

那為何有人認為風扇會吹到病？莫昆洋認為，可能與風扇擺放位置的空氣質素有關。如果相關位置空氣不流通、多雜物、多塵蟎，開風扇時會增大氣流流動，令空氣中的致敏原、病毒「活躍」起來，容易致病，尤其是增加傷風、感冒、鼻敏感等上呼吸道疾病的風險。翌日起牀感到喉嚨痛，也可能是因為睡覺時張開嘴巴，把致敏原或病毒吸入口腔內所致。

不想風扇吹到病，有何對策？莫建議，風扇不要迎臉吹，否則更容易把塵蟎、致敏原、病毒等吹入口鼻；亦不要固定吹着一個方向，應左右搖擺送風，有助吹散塵蟎、致敏原、病毒等。

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