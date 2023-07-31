吾生有杏：院長醫生周記（234）：終身學習

【明報專訊】大約兩星期前，一個風雨飄搖的星期四，我在書展舉辦了自己的新書座談會。當日有很多嘉賓、好友及讀者出席，在此我再次感謝多年來大家對我的支持。還記得在整理新書文稿時，重讀這10年寫過的文字，有些寫得痛快淋漓，不枉曾經年少輕狂。可是年紀大了，碰釘子多了，也有些文章寫得欲語還休，要讓讀者自己領悟。過去10年的確是變幻莫測，無論在行醫、教學、科研及行政管理上都遇上意想不到的挑戰。

轉眼間行醫超過30年，雖然白頭髮多了，但堅持要做個「不一樣的醫生」的情懷始終未變。小時候，我眼中的醫生都是高高在上，很有個人性格，不屑與黎民百姓多說一句話。如今企業文化主導下，醫生卻變成大機器裏的小螺絲，面目變得模糊不清，滿口都是程序及指引。社會需要有質素的醫療體制，亦需要人性化的醫生。當然，醫生也是人，我們也會感到軟弱、無助、焦慮、恐懼、憤怒，甚至會犯錯。但無論怎樣，行醫者必須毋忘初心，永遠把病人利益放在首位。

既然天下間沒有「完美」的醫生，行醫者又如何面對眾生苦難？我深信要把自己走過的崎嶇道路、流過的汗水與淚水，以無私的心傳承，栽培青出於藍的下一代醫者繼續為眾生解除苦難。這是一項艱巨的任務，年輕一代的成長經歷與我們截然不同，所以我們不能夠恃老賣老。與其要求他們「聽教聽話」，不如撫心自問，自己是否一個值得學習的榜樣？我相信生命影響生命，我們是什麼樣的老師，就教出什麼樣的學生。

不盲從所謂「專家」指引

亦因為行醫多年，我發現醫學知識與科技一日千里，以往一些金科玉律，如今已過時被淘汰，正是「今天的我，打倒昨天的我」，所以我不甘心盲目跟從所謂「專家」的指引。透過醫學科研，我要找出更先進、更精準的方法去診斷和治療。從事研究，我體會天地間的奧妙，自己何等渺小，要以謙卑的心去終身學習。在科學的領域上，近年來全世界都強調如何把知識轉移，醫學創科就是把我們的研究成果應用在病人身上，將健康和希望帶給我們的社會。

論行政管理，我仍是一個未滿師的學徒。當年我臨危受命，在缺乏管理經驗及人脈網絡的背景下，憑着心口掛個「勇」字便去當院長。轉眼10年過去，在這條學習管理的路上吃了不少苦頭。今天環顧四周，總有很多值得學習或引以為鑑的例子。不禁覺得要有效管理團隊，首先要好好管理自己。過去我有幸認識一些令人欽佩的領袖，他們謙虛待人，明白到不與下屬爭功，才能吸引比自己更強的人甘心為他們拼搏。我更欣賞他們於逆境中的領袖風範，憑着堅毅的信念帶領團隊渡過困難的日子，亦毋懼放下身段，勇於承擔責任。雖然這些老師已經不在，但他們永遠是我終身學習的榜樣。

過了風雨飄搖的黃金10年，我將繼續以終身學習的態度去面對未來更大的挑戰。

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文：陳家亮（中文大學醫學院院長）

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