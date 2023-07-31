知多啲：不同香薰精油 應對哀怒不安

【明報專訊】Everything shower最受歡迎的帖子，少不了香薰精油的分享。身兼註冊中醫的香薰治療師蕭詠賢指出，中醫藥和香薰治療有相似之處，中藥有「四氣五味」，香氣是中藥分類的其中一個方式。中醫會以中草藥製成香囊或藥枕，隨身攜帶或置放牀邊，氣味令人放鬆；而香薰治療使用的精油，亦是從植物擷取芳香物質。

精油勿直接滴入水中浸泡

蕭詠賢又稱，她的香薰治療會帶入中醫理論，例如客人若比較虛寒，會建議用薑的精油。近年台灣及日本也有將中醫及香薰治療合併的新興治療，叫中醫芳香療法，兩者相輔相成。

她介紹數款有助紓緩壓力，令身心放鬆的精油。不過提醒勿將精油直接滴入水中浸泡，因為「水溝油」不能混和；建議將精油滴入約300毫升牛奶，作為水和油的介質，然後將牛奶倒入浸浴水中使用。

1.苦橙葉（petitgrain）

甘橘類精油給人開心和愉悅的能量，令人充滿陽光朝氣。苦橙特別之處是既有橙的甜味，亦有苦澀味，味道較複雜，好像人的情緒，不單純只有快樂，亦有傷心或痛苦；因此適合長期感覺無力、疲憊、孤獨的人，用後轉換心情。選擇苦橙果實及葉製造的精油，價格比用苦橙花親民。

2. 大西洋雪松（cedarwood atlas）

大西洋雪松外形高大，予人穩定、穩陣感覺，其松針可以提煉作精油。所以當感到不安、欠安全感時，大西洋雪松可予人穩定感及信心，「困境時給人勇氣，當生活上有巨變例如移民，它就支撐着我們繼續前進」。

3. 岩蘭草（vetiver）

岩蘭草精油油分較重，予人沉實感覺，還有一種延後香味。當人感覺受打擊、迷茫時，用岩蘭草精油可以感到「接地、安穩」，例如遇上離婚或喪親等，岩蘭草精油有助安撫人心。

4.絲柏（cypress）

當憤怒或脾氣暴躁，絲柏有助收斂怒氣，令情緒不會宣泄在其他人身上。

注意：

．不宜直接使用100%精油，有可能引致皮膚敏感

．香薰油多是按比例混合了精油及基底油（如植物油、甜杏仁油、橄欖油、葵花籽油、牛油果油等），可以直接使用在皮膚

．避免在黏膜位置如口腔或陰道使用香薰油，以免過敏

．不要服用精油或稀釋了的精油

．使用甘橘類精油如苦橙、佛手柑、甜橙、檸檬時要注意「光敏性」，因內含呋喃香豆素（furanocoumarins），塗在皮膚後曬太陽，或會導致燒傷；有需要時可選擇去光敏性（FCF）精油，但兩種精油效果有別