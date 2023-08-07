澤星寄語：懷念達安輝教授

【明報專訊】轉眼間，素有「香港現代醫學之父」稱譽的達安輝教授已離開我們6年了。謹此和大家一起懷念這位香港現代醫學的歷史偉人。

猶記得6年前，我在暑假外遊期間，收到達教授病重的消息，幸而趕得及回港，見他老人家最後一面。當時達教授的家人、朋友、學生和門徒都圍在他身旁，把病房擠得水泄不通，可見達教授是如何受人愛戴和敬重。

達教授是血液學的權威，數十年來誨人不倦，桃李滿門，如今很多名醫都是他的學生。除教學和研究外，達教授積極推動本港醫療的專業發展，先後擔任香港醫學專科學院及香港內科醫學院的創院主席。他說過，做醫生不能只顧埋首研究或問診，必須多汲取外間的經驗，因此也致力促進本港與內地及海外的專業交流和合作，對本港醫學國際化厥功至偉。

對學生循循善誘 啟發思考

儘管他的成就如此驕人，達教授始終是一位和藹可親、平易近人的謙謙君子。他對學生總是循循善誘，設法啟發學生思考，引領他們找到正確的答案，而我也是其中一個受益匪淺的學生。

上世紀80年代，我在英國習醫，3年級時曾回港，在港大醫學院修讀一個選修科，達教授正是那科目的導師。在小組課上，看到一名病人的雙腿出現大片紅腫，我當時欠缺系統思考，也沒有考慮其他可能，一下子就認定那是過敏所致。達教授明知我說得不對，但沒有直接斥責，而是鼓勵我、引導我重找答案。結果我發現那些紅腫其實是血栓所致，後果比過敏嚴重得多。自那時起，我心目中的達教授是一位愛護學生的慈和智者，有機會跟他學習，實在是我的榮幸。

我在1992年回到港大醫學院，當時達教授差不多要退休了，但他仍出席所有醫學院的學術會議，並提出很多發人深省的問題，反映他學問和見識之淵博。他那以身作則、盡心盡力服務至最後一刻的專業精神，也是值得我們學習的榜樣。

兩年後，達教授正式退休，移居英國劍橋安享晚年。我有幸到劍橋探訪過他，跟他聊天的時候，發覺他仍心繫香港和港大醫學院——其實那也難怪，自他於1947年入讀港大醫學院，畢業後留校任教至1994年退休，與港大醫學院結緣近半個世紀，可說是他的第二個家。在生命的最後歲月，達教授毅然回港，以顧問身分為港大醫學院內科學系和香港特區政府提出不少寶貴意見，可見他為本港醫療發展鞠躬盡瘁，令人欽仰。

斯人已逝，長留我心。我既然有幸站在巨人的肩膊上學習，自應盡力延續達教授的精神和使命，繼續為本港醫學教育和發展而努力。

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文：劉澤星（港大醫學院院長）

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