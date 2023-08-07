飲食戒糖餓死腫瘤？ 癌魔更愛脂肪胺基酸

深奧學問——癌細胞的營養代謝是一門深奧學問，不同營養一環扣一環，很多迷思在科學界仍未完全解開。（vitanovski@iStockphoto／設計圖片）

【明報專訊】6年前我在《明報》寫了3篇關於癌症和糖之關係的文章，詳細解釋了「癌症食糖」這種講法的來源，當中理據和坊間一些謬誤，也闡述了癌症病人如何看待戒澱粉質這個問題。

近來不少病人再問同樣問題，加上近年有新的研究報告，令我們對癌細胞如何吸收營養有更深認識，因此再探討這個話題：癌細胞只食糖嗎？難道不吸收脂肪和蛋白質？

癌症食糖，最常聽到的「理據」是，當癌症病人接受正電子掃描（PET-CT）時打入「糖水」，檢查報告會見到有癌細胞的地方發光，代表癌症吸糖非常高，因此結論是「癌細胞食糖，只要不吃包括所有澱粉質的糖，就可以餓死癌細胞」。然而，這裏其實存在很大的誤解。

掃描追蹤劑不一定含糖

做正電子掃描時最常注射入的「糖水」，是一種能夠釋放正電子輻射的特別糖「氟化脫氧葡萄糖」（fludeoxyglucose，簡稱FDG）。FDG進入細胞後，凡代謝高的組織（包括腦部、肝臟、腎臟，當然也包括部分癌症）因為用糖用得多，所以會在報告中顯示較為發光。但現實上不少癌症用這種FDG藥水後並不會發光，包括前列腺癌、腎癌、原發性肝癌，以及部分肺腺癌和胃癌。這些癌症如果用傳統FDG正電子掃描，幾乎看不到發光。我們能否又說，這些癌症不食糖呢？

其實做正電子掃描，除了FDG之外，也可以注射其他和糖沒有關係的追蹤劑（tracer），看癌細胞有無在身體擴散。例如前列腺癌要用PSMA、原發性肝癌用C11-Acetate等。醫生會按照病情選擇合適追蹤劑，否則有可能看不到癌細胞；有時候會用超過1種追蹤劑，所以正電子掃描並不是只利用「糖水」。

免疫細胞「打仗」 更消耗糖分

兩年前，頂級科學期刊Nature刊登了美國醫學科學家發表的一篇頗為震撼的文章，證實癌細胞不止吸糖，也會吸其他營養。研究團隊利用不同的實驗老鼠，注射不同的正電子掃描追蹤劑，看一看究竟癌細胞對每一種營養的吸收情况如何。

首先要知道，一個腫瘤內並不止有癌細胞，癌細胞周圍還有很多包圍着它的免疫細胞，包括巨噬細胞和各種淋巴細胞，努力嘗試控制和阻止癌細胞生長和擴散（當然它們的努力失敗了，要不然就不會產生癌症）。所以研究團隊想利用同樣技術去看一看，究竟癌細胞附近的免疫細胞，吸哪一種營養。

研究結果證實100年前首先由德國科學家Dr. Warburg提出癌症吸糖的這個現象。研究發現，癌細胞的確比正常細胞吸收較多的糖分；但實驗同時又證明，包圍着癌細胞的免疫細胞，吸糖能力比癌細胞高得多！這可推論為因為免疫細胞正全力抑制癌細胞生長，所以它們的代謝比癌細胞更高。

令癌細胞缺氧 難實行

研究團隊再用其他追蹤劑，看看癌細胞和免疫細胞會否同時吸收胺基酸（蛋白質的組成部分）和脂肪。結果發現，原來癌細胞比正常細胞吸更多胺基酸（尤其是麩醯胺酸（glutamine））和脂肪，吸收速度亦比免疫細胞高；這個完全可以理解，因為當癌細胞分裂時，需要製造大量細胞膜，細胞膜含有大量脂肪，沒有足夠脂肪酸和膽固醇便做不了細胞膜，癌細胞亦無法生長。另外癌細胞因為分裂快，需要更多細胞內的蛋白去處理各種新陳代謝工作，所以吸收大量氨基酸也是必須。

簡單總結，癌細胞無論在糖分、氨基酸和脂肪的吸收度，都比正常細胞高。但以單細胞計，免疫細胞吸糖度高於癌細胞；而癌細胞吸脂肪和氨基酸的幅度大過吸糖！100年前的發現，只是比較癌細胞和正常細胞的吸糖速度，但以往沒有先進的正電子掃描去全面理解癌症的營養代謝。這個新研究解答了很多以往未清楚的地方。

所以，若要餓死癌細胞，理論上，人體所需3大營養，包括糖分、氨基酸和脂肪都必須戒斷。這顯然行不通，因為不單免疫細胞會因為糖分不足而失效，其他正常器官和人體也會因為營養不良而死亡。

我經常跟病人舉例說，雖然知道癌細胞「相對缺氧」，即癌細胞中的氧分不及正常細胞高，但癌細胞仍然需要氧氣生存，我們會否因此不給病人氧氣，藉此殺死癌細胞？這顯然行不通（實際上亦有肝動脈血管栓塞術治療肝癌，是一種局部令癌細胞缺氧和養分的方法）。

戒食體重過輕 反不利治療

那麼我們應如何看待糖分和癌症的關係呢？6年前的文章，我寫到關鍵是升糖指數（glycemic index）和升糖負荷（glycemic load），這兩種指數和肥胖及胰島素耐受性有關。發達社會一般有三分之一癌症與肥胖、糖尿病相關；加上有研究發現，吃升糖指數高的食物，與乳癌、大腸癌和前列腺癌有關係。所以簡單地說，多吃甜食對身體當然有壞影響，包括增加糖尿病、發炎反應和心血管病風險，這些和某幾類癌症有關。但並不是說，癌症病人需要完全戒去糖分或澱粉質。

其實癌症的營養代謝是非常深奧的學問，不同營養一環扣一環，很多迷思在科學界仍然未能夠完全解開。健康人士減少食升糖指數高的食物，再配合運動，或者定期斷食，確實對身體有正面影響。但對於癌症病人，因為要接受多種治療，確實要盡量避免體重過度減輕和營養不良。

從中醫角度，經常說「以平為期」，就是食物營養也要平衡，固守中庸之道避免極端。中醫的中字本來就是解「中庸」。希望讀者閱後，了解到癌症吸收很多脂肪和氨基酸，甚至比吸糖的速度還要高。病人改變飲食習慣前請先請教主診醫生，以策安全。

■一連3篇〈癌症要戒糖嗎？〉有興趣的讀者可以重溫

2017年8月7日 醫徹中西：癌症要戒糖嗎？

網址：bit.ly/3pWVZ5A

2017年8月28日 醫徹中西：癌症要戒糖嗎？（中）

網址：bit.ly/3Y573Kn

2017年10月3日 醫徹中西：癌症要戒糖嗎？（下）

網址：bit.ly/3Y2KR3r

文：蘇子謙（香港大學臨牀腫瘤學系名譽臨牀助理教授、註冊中醫）

編輯：朱建勳

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