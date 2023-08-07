醫言有理：小血球性貧血成因知多啲

【明報專訊】貧血病乃常見健康問題，血液紅血球數量減少，病徵包括面青唇白、氣促心跳及易倦。處理貧血病，必須先找出病因，對症下藥；盲亂服用補血藥，並不可取。

貧血病患者的紅血球體積或變大或變小，病因各異。小血球性貧血（microcytic anaemia）主要成因包括缺鐵（iron deficiency）、地中海貧血症（thalassemia）及慢性病貧血（anemia of chronic disease）。

大腸癌患者現貧血病徵

70歲陳先生近日出現貧血病徵，體重驟降。驗血發現嚴重小血球性貧血，血紅蛋白（haemoglobin）水平下降一半；大便隱血（fecal occult blood）呈強烈陽性反應，顯示腸胃出血。大腸鏡（colonoscopy）發現大腸有腫瘤，活檢（biopsy）確診大腸癌（colon cancer），手術後迅速康復，慶幸腫瘤未有擴散。

32歲王小姐好事近，一對新人安排接受婚前身體檢查，發現二人同時患有小血球性貧血，進一步檢查確診二人同時有輕型乙型地中海貧血症基因突變（beta thalassaemia minor），屬中國人常見遺傳性貧血症。二人皆只有輕微貧血，完全沒有病徵，毋須接受任何治療。但婚後生孩子卻要特別留心，胎兒有四分之一機率患上重型乙型地中海貧血症（beta thalassaemia major），出生後需要終身定時輸血（blood transfusion），並接受去鐵治療（iron chelation），只有骨髓移植可根治。

婚前檢查 發現遺傳病

產前檢查可及早診斷胎兒有否受影響，例如母血無創性胎兒染色體篩查（NIPT），然後決定是否留住患病胎兒。如選擇人工受孕（in vitro fertilisation）則可考慮胚胎着牀前基因診斷（preimplantation genetic diagnosis），受孕前先選出正常胚胎。

80歲陳伯患有嚴重類風濕性關節炎（rheumatoid arthritis），病情時好時壞。關節炎發作時驗血，顯示有輕微小血球性貧血，排除缺鐵性貧血及地中海貧血後，確診慢性病貧血。

文：梁憲孫(血液及血液腫瘤科專科醫生)