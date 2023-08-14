吾生有杏：院長醫生周記（235）：我的風險很高嗎？

【明報專訊】剛剛過去的星期三，一名中年女士前來求醫。她素來着重身體健康，每年都做全身檢查。大約5年前的一次例行檢查，醫生發現她的胃部有發炎的迹象，而活檢化驗證實有「腸化生」（intestinal metaplasia）。

「這是一種慢性胃炎，有可能導致胃癌！」醫生說。

「醫生，我的風險很高嗎？可有藥物治療嗎？」

「腸化生會增加胃癌的風險，這情况無藥可醫，妳每年回來做胃鏡檢查吧。」醫生回答說。

陳女士（化名）繪影繪聲地憶述當年她與醫生的對話。於是她便年年接受胃鏡檢查，每次化驗報告都顯示有腸化生的情况。「醫生，我的情况怎樣？生活飲食需要避免什麼？」「都是跟以往差不多……多吃蔬果、少吃鹹魚之類，明年再回來照胃吧！」過去幾年她不單花了不少醫療費用，而且看不見出路，不禁自問：「難道我要做胃鏡檢查直到80歲？」

我翻查她的紀錄後，發覺陳女士除了有局部位置的腸化生外，並沒有其他導致胃癌的風險因素。其實腸化生是因為慢性發炎而形成的一種胃黏膜變化，主要成因包括幽門螺旋桿菌感染、吸煙、攝取高鹽及煙熏食品。雖然腸化生在理論上有可能演變成胃癌，可是只有那些同時擁有多個風險因素的人士才是真正的高危一族，包括有胃癌家族史、胃黏膜萎縮（gastric atrophy）、出現大範圍腸化生及吸煙人士。

單單「腸化生」 胃癌風險低

於是我向陳女士解釋：「我覺得你的真實風險很低，不值得年年照胃鏡。」她感到很驚訝，便追問：「陳醫生，腸化生不是會增加胃癌的風險嗎？」於是我嘗試用「六合彩」的比喻去解釋她的風險：「有腸化生人士患上胃癌的相對風險，比沒有這現象的健康人士高出約5倍，聽起來真的有點嚇人。可是實際機率又有多高呢？以一個健康人士為例，他一生人患上胃癌的機率有如中六合彩頭獎，而有腸化生的人士患胃癌的機率便約是中二獎。中六合彩二獎固然比中頭獎的機會高出5至於6倍，但一生人又有多少機會中二獎呢？」

其實，單以腸化生為唯一因素所導致胃癌的機率很低，所以至今也沒有公認的國際指引如何處理這問題。我個人認為，只有高危一族才值得考慮年年照胃鏡。像陳女士這些常見案例，定期胃鏡檢查真的可以預防胃癌嗎？既然沒有明確的國際指引，我會根據個別人士的風險評估作不同建議。我相信凡事應以病人而非疾病為本，用個人化的建議才能夠消除不必要的憂慮。

文：陳家亮（中文大學醫學院院長）

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