治療方法：「爆煲」前開刀 死亡率大減

病人接受電腦掃描（CT Scan）時，偶然發現腹部有一個大的主動脈血管瘤（紅箭嘴示）。（港大醫學院提供）

【明報專訊】腹主動脈血管瘤手術，分為傳統開放式手術和微創血管內覆膜支架植入手術。

微創手術 1周後可正常活動

傳統開放式手術，病人須全身麻醉，在腹部開一切口，利用血管阻斷鉗截斷血流，然後切開主動脈血管瘤，將人工合成血管縫在主動脈上。血管外科專科醫生陳燿志說：「由於腹部傷口較大，影響心臟、肺、腎，出血較多，整體併發症發生率約5%。病人身體可能需要長達1個月，才能完全恢復至術前水平。」

微創血管內覆膜支架植入手術，則是在兩側腹股溝開2個1厘米傷口，在放射圖像引導下，像「通波仔」手術用導管將支架送到主動脈。陳指出，「微創傷口較小，但風險仍然高，並涉及新技術和謹慎術前計劃。手術後病人一般恢復得很好，住院2至3天，1周後可回復正常活動」。

根據醫管局2020至21年「手術成效監察及改善計劃」（SOMIP）數據顯示，有293名病人接受擇期（未破裂前）腹主動脈血管瘤手術，當中31人接受開放式手術，262人接受微創手術，手術後30天總體死亡率為1.7%；同期有117名病人接受緊急腹主動脈血管瘤手術，當中27人接受開放式，90人接受微創，術後30天死亡率分別為48.1%和16.7%。

陳指出，「數據反映，出現症狀或腹主動脈血管瘤破裂後才接受手術，術後死亡率高得多。由於不可估計它何時破裂，因此要在未破裂前定期檢查監察，避免病人情况惡化」。

男女風險比例4:1

引致腹主動脈血管瘤發病原因複雜而多樣。大多情况下，60歲以上的老年群體最常見。此外，高危因素也包括吸煙、高血壓（尤其未經治療的高血壓）、高血脂和高膽固醇。一般而言，男性較女性高風險，比例為4比1。

「腹主動脈血管瘤也可能發生在年輕人身上，特別是有結締組織疾病遺傳傾向的病人，例如馬凡氏綜合徵（Marfan syndrome）或埃勒斯當洛二氏綜合徵（Ehlers-Danlos syndrome），以及感染性或真菌性主動脈瘤（infective or mycotic aortic aneurysm）病人。」

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