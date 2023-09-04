澤星寄語：關於科技的思考

【明報專訊】人工智能聊天機械人ChatGPT可算是近來最熱門的話題，不同界別的人士都在討論這項嶄新科技將會如何影響人類的生活。有些人擔心ChatGPT會淘汰某些職位甚至行業，另一些人則認為，人工智能仍須依賴人類輸入資料才可運作，至少短期內難以取代人類。畢竟這項科技仍在迅速發展，尚未定型，其影響是好是壞，目前難以定論。

坦白說，我對ChatGPT的認識仍是有限，但在生活中應用甚至融合ChatGPT所屬的生成式人工智能（generative artificial intelligence, GenAI），已是大勢所趨。最近香港大學亦宣布，將於2023/24新學年起，把GenAI全面融入課程，提升學生對GenAI的認知能力和應用技巧。同時大學也積極培訓教學人員，讓他們可將GenAI應用在教材設計、教學活動等範疇，並制定相關的評核機制，確保學生有效而負責任地使用這項嶄新科技，維持學術誠信的最高標準。

我們身為師長，在學習新事物方面，往往比不上喜歡探索、勇於嘗試的學生，但我們也不應因而抗拒，只是在採取任何行動前，必須考慮得更周全。面對新科技的興起，我所關心的不僅是怎樣操作和運用，而是對醫學教育、研究和臨牀應用所帶來的影響。

其實在人工智能之前，科技的迅速發展已大幅改變了人類的生活。在我求學的時代，要找資料就必須上圖書館，想旅行遠足就先要學會使用地圖和指南針。可是如今在電腦或手機上打幾個關鍵字，就可以得到答案。暫且撇開內容準確程度的問題，這種隨時隨地可以獲得相對準確資訊的便利，可謂顛覆了學習的目標、內容和方法。既然資訊日新月異、唾手可得，學習就不應再側重記憶和背誦。在資訊爆炸的環境下，培養學生辨別、組織、分析和運用資訊的能力，反而更形重要。如果教學的目標或重點出現這些改變，課程內容和教學方法應如何調整？我們應怎樣協助學生在新的學習環境和課程中，同樣達到應有的學術水平？這些都是我一直深思的問題。

建議課程設計容許學生參與

面對瞬息萬變的社會，應如何制訂教學的內容，以切合社會的需要，同樣是我十分關心的議題。我們常說「教學相長」，其實是指老師與學生互相交流、啟發和獲益的過程。按照這個原則，未來的教育制度能否容許學生參與課程設計，由他們告訴師長，他們所熟悉的科技可以怎樣有效地幫助學習？時至今日，我認為由教師或教授主導學習的內容和方法已有點不合時宜，學生的參與也是十分重要的。與其由我們指定學生要學什麼，不如聽聽他們的意見，了解他們需要什麼。說到底，未來屬於年輕人，只要我們建立合適的平台及途徑，讓他們發揮潛能和專長，相信對年輕人、對整個社會都有益處。

作者簡介：港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出

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文：劉澤星（港大醫學院院長）

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