好zone動：按摩橫膈膜 紓緩頑固痛症

【明報專訊】長時間伏案工作不但導致肩頸痛，亦會影響胸腔及肋骨間的張力，形成疼痛。有些病人長年坐在辦公桌前處理文書工作，不單止感到呼吸不暢順和肩頸痛，甚至覺得腹部附近的內臟或橫膈膜附近位置過緊，有拉扯的感覺。

橫膈膜過緊 肩膊膝痛 呼吸不順

在臨牀上，有些人肩膊痛或膝外側痛，都有可能是由於橫膈膜張力及肋骨間肌肉張力太繃緊而導致，所以放鬆橫膈膜可能是其中一個紓緩痛症的方法。

屬核心肌 影響姿勢穩定

很多人都會問，橫膈膜不是用作呼吸嗎？為什麼與身體痛症及姿勢有關？在科學角度而言，身體的核心肌肉夠強，姿勢會保持得比較好，腰背痛問題亦會少一些。所謂核心肌肉，除了指腹肌之外，還包括了橫膈膜，如果橫膈膜過緊（張力過強）或肌力不足（過弱），都有可能是一些頑固痛症的源頭。

今次教大家做一個動作，讓橫膈膜得到適當放鬆，除了對呼吸有幫助之外，有時對紓緩頑固痛症亦有幫助。

■按摩橫膈膜

準備動作：

將手指沿肋骨下方位置輕輕按壓，找一個感覺最痠軟的位置

按摩動作：

在感到痠軟的位置，輕輕左右按壓大約30秒（圖），重複3至4次

注意事項：

‧注意呼吸，不要閉氣

‧不需要太大力按壓，有少許痠軟感覺即可

‧如有不適應馬上停止，尋求專業意見

文：周錦浩（物理治療師）

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