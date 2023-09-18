【明報專訊】一年一度的白袍禮上，我再次見證了新生宣讀《日內瓦宣言》，承諾終身為人類健康服務，心裏仍是有點感動。人生無常，世事幻變，要許下一輩子的承諾，並不簡單，更何况行醫是一份莊嚴而鄭重的承諾？所以，每年看到一群年輕人願意投身醫學，總有一份說不出的感動。

俗語說「不如意事十常八九」，習醫、行醫也一樣，所以我經常勉勵學生盡力而為，不要輕言放棄。春風得意馬蹄疾的時候，要堅持很容易；若是屋漏兼逢連夜雨，那就另作別論了。所謂「不如意事」，不僅是成績欠理想、治療或研究過程遇上窒礙，還有很多我們無法掌握的情况。回想起來，我行醫至今30多年，也曾遇上重大挫折，不妨和大家分享一下。

曾被告上法庭 無奈難過不忿

20多年前，一名病人因病情惡化至危及生命，儘管已接受治療，最終仍不幸離世。她的母親失去了女兒，固然傷心欲絕，我也覺得很遺憾；只是沒料到她會因此把我告上法庭。大概各位也可以想像我當時的心情——無奈、難過、不忿兼而有之，可謂糟糕透頂。自問已經盡我所能，卻竟遇上這種困擾。

官司了結之後，我仔細思量，自覺還是不夠成熟。我對病人和家屬的感受，應有更多的諒解與包容。失去孩子，是為人父母的錐心之痛，反應激烈可以理解。同時我也領悟到，即使病人不聽話，身為醫生也不能輕言放棄。事至今日，我仍經常詰問自己：是否已用盡所有可行辦法？還有哪些事情可以做？我深信，堅持總會找到出路，努力總會有點回報。

人生總是悲喜交集，既不會一帆風順，也不會永遠荊棘滿途。處身逆境之中，與其讓自己鑽牛角尖，不如暫時放下休息一會，盡量保持積極、樂觀的態度，稍後再來處理，自會事半功倍。若是就此放棄，不但解決不了問題，局面可能惡化至無法收拾。當然，未必每個結局也是圓滿的；然而即使有時結果不似預期，至少也盡己所能，俯仰無愧。

說到這裏，不禁想起近年很多人談論應否留港發展的問題。若有機會到外國進修或工作，可以增廣見聞、拓闊眼界，總是好事。關鍵是完成學業或工作後，會否繼續為香港這個家貢獻自己的力量。香港社會內外面臨很多挑戰，有時難免令人灰心氣沮，但同時也需要我們同心協力來克服。個人的力量確是有限，但集腋成裘，眾志成城，力量就不可小覷。

我在香港出生和成長，一直感激這個城市、香港大學和港大醫學院為栽培我付出了很多，因此希望盡己所能，略作回報，誠如我很欣賞的歌手許冠傑曾唱道：

為未來香港 / 抱着希望

共謀方法 / 使它永安

路仍康莊 /那用驚惶

望齊心一致 / 再破萬重浪

願與大家共勉。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

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