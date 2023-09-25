吾生有杏：院長醫生周記（238）：當醫生犯了錯

【明報專訊】「醫生，還認得我的兒子嗎？」一名中年女士臉帶微笑，指着她身邊個子高大的男孩子。良久不語，醫生遲疑地回答：「你是……當年那個被我動了兩次手術的孩子嗎？」婦人點點頭，說：「轉眼又這麼多年，孩子已經18歲了！」一名醫生在一個午餐聚會上，向眾人分享他的「犯錯故事」。

故事發生於10多年前，一個小孩子患上了先天性的輸尿管栓塞，導致其中一個腎臟腫脹及功能衰竭。這種疾病是可以透過手術，把壓着輸尿管上的不正常血管清除，讓腎臟功能回復正常。我認識這名醫生已有25年，是一個資深兼謹慎的同事，向來嚴守工作程序，從來沒有聽過有失誤的紀錄。小孩子動手術之前已經完成了必須的檢查，包括以影像分析腎臟血管的形態等。縱然如此，手術過程中仍然遺漏了一些不正常的血管，結果1個月後孩子的疾病復發，需要再次做手術。幸好第二次手術成功，事後孩子也逐漸康復，直到10多年後的偶然相遇，又勾起這段往事。

勇於承擔失誤 坦然面對

當醫生分享這個難忘經歷的時候，他並沒有企圖把責任推卸於工作壓力、檢驗報告含糊或助手缺乏經驗等。犯錯了就是犯錯了，更資深的醫生也會犯錯，縱然他犯錯的機率比年輕醫生低10倍，只要做得日子愈長，犯錯的次數也必定愈多。當年醫生勇於承擔自己的失誤，坦然面對患者家屬，盡心竭力醫治小孩子，最後家屬也體諒他是一名仁心仁術的好醫生。原來我們與病人及家屬的關係，往往影響了日後處理不幸事故的方法及結果。

「勿讓自己再犯同一錯誤」

既然犯錯一次也嫌多，但醫生卻不能避免犯錯，那麼我們行醫者可以如何自處？

「不要讓自己再犯同一錯誤！」那名醫生當日的一句分享。行醫的程序繁複，而每個病人都不一樣，可以出錯的地方真是多不勝數，「不容許同一錯誤犯上第二次」是我們對自己的嚴格要求。當然，有些性命攸關的錯誤是一次也不可能犯上，除了緊守個人崗位外，團隊合作、互補不足是我們可以倚賴的方法。AI可以取代醫生不犯錯嗎？醫生為着自己的失誤要承擔後果，假如AI犯錯的話，AI又可以承擔什麼責任？

明天把一切放下 迎接新挑戰

醫生出了失誤其實絕不好受，即使未至於招致紀律聆訊或負上法律責任，令病人受苦所帶來的煩惱與自責實不足為外人道。不少醫生把工作情緒帶回家，間接影響與家人的關係，而那份「因為自己做得不夠好」的遺憾像心魔般永遠形影不離。我經常勸勉年輕一輩醫生：「犯了錯必定會牽動我們的情緒，帶着負面的心情回家也無可避免，但明天起來便要把一切放下，再去面對新的挑戰。」

文：陳家亮

（中文大學醫學院院長）

教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事，隔周刊出

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