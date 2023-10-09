點止提神：食飽睡一睡 減心血管病風險

【明報專訊】香港上班族普遍沒有午睡習慣，飯氣攻心時只能偷偷在座位「閉目養神」。臨牀心理學家梁重皿指，「吃飽飯想睡覺，是自然生理現象，英文叫post-lunch dip（午餐後低落），即是指吃完飯後能量就像處於低谷」，估計是因為身體將血液輸送到腸胃幫助消化，腦部供血減少，容易感到睏倦，「而且食飯時身體會釋放膽囊收縮素（cholecystokinin，CCK），會激活大腦內與睡眠相關區域」。而當食用高升糖指數的食物或飲品，血糖水平上升，刺激胰島素分泌，胰島素將食物中的色胺酸轉化為血清素，再變成褪黑激素，會讓人更感到疲累、昏昏欲睡。

高升糖食物當午餐 睡意更濃

有不少研究指，午睡有不少好處，可以消除疲勞、改善工作和學習表現，「午睡可以提升工作準確度，因為減輕了疲勞，腦筋運作速度提高，工作更專注」；亦可增強記憶力和學習能力，如情緒記憶、邏輯處理等。有研究發現，午睡還可減低糖尿病、代謝綜合徵、心血管疾病等風險。

上班日午睡20分鐘有助提神，那麼放假時午睡一兩小時為身體充電，會否導致失眠？梁重皿指，「其實與睡眠量有關，如偶爾午睡一兩小時，可能令人當晚沒那麼早睡，但這不是失眠，只是將睡覺和覺醒的循環延遲了」。

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