加強清潔 依膚質使用 爽膚水非萬能 亂用致敏

除殘留污垢--醫生認為爽膚水的作用是去除臉上殘留的污垢油脂，並非必需步驟，應根據膚質需要決定是否適用。（設計圖片，Love portrait and love the world、doeh@iStockphoto/明報製圖）

【明報專訊】天氣轉，護膚品也需要換季。春夏要清爽，秋冬就要滋潤。

卸妝潔面後，夏天拍上爽膚水，踏入秋天，還需要嗎？品牌A爽膚水稱可帶走多餘油分；品牌B稱可補充水分；品牌C稱可收縮毛孔。究竟爽膚水有何功效？是否人人適用？

消委會早前測試市面25款爽膚水，其中9款驗出共6種致敏香料，3款未有在包裝上標示含相關致敏物；亦有3款的酒精濃度高於10%。

爽膚水究竟有何功效？是去油、清潔，還是保濕、滋潤？不同品牌有不同聲稱，例如稱可在潔膚後進一步清潔和調理肌膚，去除臉上殘留污垢油脂和化妝品殘留物，提供輕微保濕效果，平衡皮脂分泌，緊縮毛孔，調整皮膚pH值，又或為後續護膚品提供更好吸收。

究竟以上聲稱是否屬實？家庭醫生葉蓉蓉指出，一般而言，爽膚水基本成分是水、溶劑、保濕劑、柔軟劑和添加劑。而不同品牌額外添加其他成分以達到特定效果，例如添加抗氧化劑如綠茶提萃物或維他命C，聲稱提供抗衰老效果；或會加入紓緩劑、抗炎劑等，還有植物精華、水楊酸、透明質酸及甘油等不同成分。

不少人習慣潔膚後使用爽膚水，視作不可或缺的護膚程序，然而，葉蓉蓉卻指不一定。「潔膚產品的主要作用是去除污垢和油脂，而爽膚水作用是進一步清潔，但並非必需步驟，使用與否根據個人膚質和需求來決定。因過度清潔可能增加過敏風險。」

保濕作用不及潤膚品

至於有人當作保濕或精華使用，葉蓉蓉則指，爽膚水主要用來清潔皮膚；潤膚產品才是主要提供滋潤和鎖水作用。市面上的爽膚水即使具有保濕功效，但其保濕作用通常不及專門針對保濕成分的潤膚產品。如果皮膚需要保濕，建議直接使用含鎖水、保濕、滋潤成分的潤膚產品。

爽膚水功能看成分判斷

葉蓉蓉分析坊間常見爽膚水所聲稱的功效。

‧爽膚水什麼問題都能解決。

葉：爽膚水並非萬能，其作用主要是清潔。每個人皮膚需求不同，不能期望爽膚水能解決所有問題。其他效果如保濕、抗氧化、抗菌等，通常需配合不同有效成分的護膚產品使用。想了解爽膚水功能，最好根據產品成分判斷，選擇適合自己膚質和需求的產品。

不能打開皮膚通道

‧爽膚水可打開皮膚吸收之門，更好吸收潤膚產品。

葉：爽膚水並不能打開皮膚通道，只是幫助清潔皮膚，為後續使用的護膚產品提供清潔的表面，讓皮膚更容易接觸和吸收護膚品。

‧爽膚水可當面膜用。

葉：爽膚水通常不能代替面膜的功能。雖然有些爽膚水含紓緩或滋潤成分，但相關成分濃度通常較低，不足以提供與面膜相同的效果。

面膜通常含高濃度活性成分，能夠在一段時間內滲透皮膚層，提供滋潤和修護功效。

酒精成分破壞肌膚屏障

‧爽膚水可控油、防暗瘡，尤其含酒精成分，可去油脂和消毒。

葉：酒精具去脂和殺菌特性，有去油和消毒作用，但同時會導致皮膚乾燥，對敏感肌膚人士影響更為嚴重。過度乾燥皮膚反而會刺激油脂腺分泌，加劇油脂過盛問題。另外，長期使用含酒精成分的爽膚水會破壞皮膚屏障，使皮膚更容易受外界刺激。

葉蓉蓉指消委會報告具有參考價值，尤其當中指出部分爽膚水含致敏香料，可能令皮膚出現過敏反應如痕癢及紅腫，而酒精即乙醇濃度較高的爽膚水，會引致皮膚乾燥，亦會增加過敏風險。

文：馮淑玲

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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