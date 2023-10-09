醫學滿東華：3D乳房攝影+超音波 揪出癌魔

【明報專訊】2020年世界衛生組織公布全球癌症報告中，女性乳癌首次超過肺癌，成為全球最常見癌症。雖然有眾多危險因素與乳癌相關，例如家族病史、初經早、停經遲、不曾生育、超過30歲以後才生育、長期服用女性荷爾蒙等，但是超過80%乳癌患者並不具有任何危險因素，隨年齡增加，40歲以上罹患乳癌風險也會隨之增加。乳癌無法預防但也非絕症，根據外國文獻，定期接受乳房X光造影篩檢與未接受篩檢的婦女比較，定期篩檢可降低41%乳癌死亡風險，減少30%晚期乳癌發生率，因此早期診斷與治療是目前最有效的預防措施。

乳房X光造影準確度雖高，但仍約有10%至15%乳癌無法被偵測，即所謂「假陰性」，尤其是對於乳腺緻密度高的婦女，因為乳腺組織與腫瘤在X光透視下呈現為亮白色，如果腫瘤被周圍緻密的乳腺組織遮蔽，影響乳房造影偵測腫瘤的能力。此時可配搭其他影像檢查，如超音波掃描。

一般2D乳房造影檢查，是將乳房擠壓成3至6厘米厚度，拍攝一張影像，也就是將一個立體乳房拍攝成一張平面影像，因此容易因乳腺組織重疊而遮蔽腫瘤，造成假陰性（有乳癌卻看不見）；也可能因乳腺重疊的加總效果，造成假陽性（看見陰影但並不是乳癌）。3D乳房斷層攝影是將乳房擠壓成3至6厘米厚度，再使用低劑量X光，環繞乳房拍攝，並從多種角度攝影乳房，類似將立體乳房拍攝成一連串厚度僅1毫米剖面影像；透過電腦將切面影像重新組合，相較傳統影像，能令原本重疊組織干擾消失，有助於判讀出細小白斑與鈣化、纖維化等問題，以提高乳癌偵測能力，降低假陽性的發生。

提高四成偵測率

對於乳癌篩檢的準確度，全球大多數文獻均顯示，不論乳腺密度高或低，3D乳房斷層攝影優於乳房造影，尤其是年輕或乳腺密度高的婦女成效更顯著。研究指出，3D乳房斷層攝影可提高41%乳癌在緻密乳房的偵測率，減少20%至40%複檢率。但是對於乳腺極度緻密的婦女，仍須搭配超音波檢查。

此外，篩檢陽性個案，若需進一步組織切片，可搭配新式3D斷層攝影導引切片系統，快速且精準定位病灶，在局部麻醉下以微創方式切片，切片傷口僅約0.5厘米，復元時間快。另外可選擇真空抽吸系統，取得更多且完整的組織檢體。以上均為門診手術，不需住院。

3D乳房斷層攝影，對於早期乳癌的高偵測率和減少假陽性個案的優勢，已經成為乳癌篩檢與診斷的趨勢。我們必須善用影像篩檢，藉由早期發現及早期治療，有效防治乳癌。

文：薛詠妍（東華三院副顧問醫生（放射診斷科））

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