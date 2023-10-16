流感高峰疫苗開打 中招等4周後接種

【明報專訊】3年新冠疫情下各種防疫措施，令流感傳播大大減低。直至今年3月香港解除口罩令，加上全球復航，流感終再度蔓延。規模雖不及過往嚴重，但爆發時間與以往不同。過去7、8月出現的夏季流感高峰期，今年延至8月底才開始爆發，至今仍未回落。與此同時，新季度流感疫苗接種計劃亦已開展。

正值夏季流感高峰期，新季度疫苗能否提供保護？若最近已「中招」，還需要接種嗎？

季節性流感（簡稱「流感」）過去一般於1至3、4月（冬季流感）和7、8月（夏季流感）較流行。香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指出，今年4、5月本港出現小型流感爆發，僅維持5周左右，有別於過往一般規律：4至6星期上升到頂峰，之後6至8個星期回落至基線。5月後出現零星個案，至8月底又再爆發，但規模不算嚴重。

根據衛生防護中心於9月24至30日的周期報告，最新流感病毒陽性比率為14.79%，高於基線水平9.21%，亦高於前一周的13.53%。許樹昌表示，以往高峰期流感病毒陽性比率可升至20%、30%，相比之下，14.79%不算很高。

保護率四至六成 早打早受惠

為何5月小型爆發會提早到頂？為何病毒水平不及過往厲害？許樹昌解釋：「社區中估計起碼仍有三成人戴口罩。口罩防飛沫，是很有效防止感染方法。此外，這幾年市民的個人衛生做得不錯，加上上季流感疫苗接種率不差（見表一），都對減低流感傳播有一定作用。」

衛生防護中心預計，夏季流感將會持續一段時間。除保持個人衛生、戴口罩外，接種疫苗亦是重要一環，保護率平均為四至六成；除非病毒出現大型轉變，抗原漂移，則作他論。

許樹昌表示，疫苗除減低感染率外，就算中招亦能降低嚴重程度。接種率愈高，對整體保護率愈好，尤其是高危群組。一老一幼通常最受影響，H3N2病毒株對長者殺傷力較高，H1N1病毒株則有可能導致兒童腦炎或其他嚴重併發症。今年夏季流感錄得210宗嚴重個案（截至10月4日，見表二），包括122宗死亡個案；其中12宗兒童嚴重流感個案，1人死亡，12人中只有4人接種了上季流感疫苗。他提醒，接種疫苗後需約2星期才產生抗體，盡早接種盡早得到保護，為明年1至3月冬季流感高峰期作好準備。

上季疫苗仍有保護力

上季度（2022/23）與今季度（2023/24）流感疫苗病毒株十分相近。對於已接種了上季度，但暫時因一些原因而未接種今季疫苗的人士，「舊疫苗」能否產生一定的保護效果？

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，上季度流感疫苗與目前流行品種匹配，基本上的改變是H1N1，對H3N2的匹配仍然相對好。由於4月已有一次H1N1傳播，而現時流感佔逾八成是H3N2，H1N1則約一成多，所以上季疫苗仍然有相當保護。雖則不能預計冬季流感會否出現新品種，但新季度流感疫苗亦有更新，預計可改善H1N1病毒的覆蓋。

既然夏季流感仍然持續，若不幸這段日子中招，又該否接種流感疫苗？

許樹昌提醒，若出現上呼吸道感染徵狀，先要確診是否流感引起，「因為可能是傷風、鼻敏感或其他疾病，有鼻水、喉嚨痕、幾聲咳，其實以鼻敏感居多。若一旦檢測確實患上流感，由於體內已有相關抗體，就不急於打流感針」。

避免出現免疫干擾

梁子超亦認為流感患者不用急於接種新季度流感疫苗。「感染流感後，體內有自然免疫反應及交叉免疫反應。通常2、3個月內不會重複感染同一病毒，對其他流感病毒亦有一定保護作用。例如你感染H3N2，對H1N1亦有一定程度交叉免疫。可以等到完全康復，約4至8星期後才接種，目的是預防冬季流感。」再者 ，有些流感後遺症可能在5、6周後才出現，如果康復後相隔一段時間才打針，可避免出現不必要的免疫干擾或其他問題。

文：黎芸迪

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

[健康]