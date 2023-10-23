吾生有杏：院長醫生周記（240）：肥胖與加工食品

【明報專訊】上星期我到了哥本哈根，應邀參加歐洲共同體的腸胃學年會。一路上我發覺歐洲人的肥胖問題已經開始追上美國，XXXL尺碼的人隨處可見。傳統智慧告訴我們，西方人的基因及飲食習慣與中國人不同，所以肥胖問題在香港或大陸並不算嚴重。可是我擔心這個想法已不合時宜，有統計數字指出，每10個香港孩子便有1個肥胖。中國大陸有14億人口，如果有百分之五肥胖人口，那麼便有7000萬人出現這個問題，對醫療造成的負擔可想而知。

為什麼肥胖這個問題會蔓延至亞洲？基因突變不可能於幾十年內發生，是因為我們吃得太多漢堡包或是飲了過多汽水嗎？高卡及高糖分的飲食固然是一個原因，但是攝取高熱量的食物不足以導致今天的肥胖問題。試想想，北京填鴨、煎鍋貼或梅菜蒸豬肉等熱量不高嗎？為什麼喜歡這些傳統飲食的地方，以往沒有肥胖的問題呢？

沒醫學證據服益生菌可減肥

愈來愈多科學證據指出，肥胖主要原因並非是攝取高熱量的食物，加工食品（processed food）才是幕後黑手。加工食品含有不同類型的添加劑，包括乳化劑、人造色素、防腐劑及代糖。這些添加劑提升了食品色澤、口感及存放日期，而代糖更令大眾誤以為它是糖的健康代替品。其實加工食品已變得無孔不入，很多食品例如罐頭、雪糕、餅乾、蛋糕、火腿、香腸、無糖汽水、gin、rum、whisky等都添加了這些物質。現今科學告訴我們，這些添加劑破壞我們的腸道微生態，失衡的腸道微生態是導致肥胖及代謝綜合徵（metabolic syndrome）的重要原因。

服用益生菌可以消脂減肥嗎？世事沒有這麼簡單。從醫學證據來說，暫時還沒有益生菌達到這個效果。中大醫學院腸胃科團隊曾發表研究報告，指出人類腸道微生物移植（fecal microbiota transplantation）對於某些人士可以達到體重下降的功效，但是要普及使用還需要更多研究。要控制體重、預防肥胖，不單要避免攝取過多熱量，還要盡量減少進食加工食品，要自小開始好好保護我們的腸道微生態。

文：陳家亮（中文大學醫學院院長）

（教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事，隔周刊出）

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