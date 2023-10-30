澤星寄語：人與自然共享健康

【明報專訊】入秋以來，世界各地的流感個案持續上升，香港亦不例外，因此我們呼籲市民盡快接種流感疫苗，尤其是長者和小朋友等高危人士。同時，全球部分國家和地區出現了新冠病毒的新變種，感染病例也輕微回升。面對這些已知和未知傳染病的威脅，我們必須保持警覺，不能掉以輕心。

愈來愈多科學研究成果證明，人類健康與動物及自然環境息息相關。過去數月，全球各地都發生嚴重山火、洪水、地震等天災，香港也錄得有紀錄以來最大暴雨，導致嚴重淹水、交通癱瘓，同樣威脅市民的健康和人身安全。這些生活上的實例都在提醒我們，要保障人類健康，不僅要未雨綢繆，而且單憑昌明醫學和先進科技也絕不足夠，還應擴闊我們的思維，從人類居住環境——包括所有動植物在內的地球生態角度出發，作周詳的考慮，方為上策。

因此，世界衛生組織提出「同一健康」（One Health）的概念，直指人類的健康，與豢養和野生的動物、植物及自然環境（包括各個生態系統）關係密切，互相依存。世衛亦鼓勵不同學科與範疇的專家攜手合作，共同應對新興傳染病、抗生素抗藥性（antimicrobial resistance，簡稱AMR）、食物安全等挑戰，以提升在偵測、預防、應對和治療疾病各方面的成效，從而更有效地保障人類健康。

抗生素抗藥性 全球第三大死因

港大醫學院積極響應世衛的倡議，不但推動醫學專科之間的合作，更鼓勵醫學與資訊科技、工程學、心理學等其他學科共同研究。近年因應新冠疫情而推行的污水檢測，以及採用本港和世界各地病例大數據所作的研究便是很好的例子。此外，我們最近也邀請了一名曾參與土耳其大地震救援工作的衛生署同事，在醫學倫理與人文學科的課程中分享她的見聞和體驗。我們深信，要培育符合未來社會需要的優秀醫護人員，除了傳授診斷與治療的基本知識外，更要培養他們多角度思考的能力。

在近年威脅全球健康的風險因素之中，AMR是非常值得關注的議題。AMR是目前全球第三大的致命成因，也是醫學界公認非常棘手的「邪惡問題」。世衛亦指出，要克服AMR，也應按照「同一健康」的原則，在地方、國家與國際層面上，促進各個相關領域的合作。明年秋天，聯合國將召開高層會議，商討處理AMR的對策；而國際知名的AMR專家Sally Davies女爵士教授亦是其中一名與會者。我們非常榮幸，邀請到Davies教授於上星期親臨港大醫學院，擔任梁卓偉教授冠名講座的首位嘉賓，分享她對AMR的真知灼見。我期望港大醫學院可繼續與世界各地不同領域的傑出學者交流和合作，一起為促進人與自然的「同一健康」而努力。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）