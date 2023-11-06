訓練肌力 速度平衡協調 冰球激鬥全身考驗

【明報專訊】劇集《冰上火花》開播，令冰球這項冬季運動頓時熱起來，不少人想追隨劇中角色燃燒青春。然而說起冰球，總令人聯想到球員飛撞、打架的火爆場面，早前更有冰球手在比賽途中被冰鞋割頸而亡，讓人覺得這是非一般危險的運動。

冰球講求速度和爆發力，也考驗平衡和協調能力，還有戰術和技巧。冰球運動員與物理治療師都指出割頸意外罕見，只要善用裝備，就能安心享受冰球帶來的刺激與樂趣。

冰球運動員、香港冰球訓練學校教練梁翠珊（Aman）打冰球逾10年，今年4月她遠赴羅馬尼亞出戰世界女子冰球錦標賽，為港隊創歷史摘下小組賽冠軍。現教授兒童及成人冰球班的她，留意到自疫情後愈來愈多人打冰球，相信電視劇播出，有助增加大眾對冰球的興趣。

容許碰撞 考身體對抗力

集速度、技巧、爆發力於一身的冰球，是一項全能運動。香港理工大學康復治療診所物理治療師葉惠豪指，冰球對心肺功能要求高，球員接近一半比賽時間都要高速移動，還有高強度的短程衝刺，過程着重平衡力、敏捷度、身體協調等，「還有一個特別之處，冰球容許身體碰撞，考驗球員身體對抗能力，怎樣可以一邊與人碰撞，一邊移動、射球等」。

要在賽場上有好表現，體能、戰術、技巧缺一不可；如練習切換冰鞋刀刃作多角度轉彎，學習跌倒後快速起身作賽等。球員需要在冰球場外鍛煉，減少運動傷害。（詳見「體能訓練」）

核心肌保平衡 腳踝支撐強不易傷

要在冰面上來去如風，着重鍛煉大腿和臀部肌肉力量，增加溜冰速度和爆發力；而核心肌肉除了幫助保持平衡，葉惠豪還指：「與對手對抗會不會被撞跌，移動時身體夠不夠穩定，還有用全身力量擊球時，動作的穩定度、力量的傳遞等，全都與核心肌肉有關。」

而腳踝的穩定和力量亦很重要，因溜冰時雙腳腳踝需經常轉移重心，向內或向外屈，以切換內刃或外刃滑行，如果腳踝支撐力不足，便容易受傷；另外，穩定腳踝也讓球員在高速移動時保持平衡，即使在移動時與他人碰撞，亦不會輕易跌倒。

割頸罕見 多扭傷骨折、腦震盪

冰球手的裝備特別多，全身上下的的護具從頭盔、護肩、護膝、護襠、護肘、牙膠等，重量接近20磅，守門員護具還要再多10多磅；但由於重量平均地分佈全身，穿上後並不會明顯降低靈活度。Aman不認為冰球比其他運動容易受傷，「每一種運動都會受傷，冰球如此多裝備讓球員有更多保護，可更無後顧之憂打波，讓整項運動更安全」。

早前在英國一場冰球賽中，有球員被對手的冰鞋冰刀割頸，送院後不治。Aman估計是兩人相撞後失平衡，其中一人跌倒時腳向後踢，另外一人剛好向前趴下，意外就這樣發生，但強調類似意外並不常見。雖然冰球有多種保護裝備，但在正規比賽時，部分護具並非強制佩戴，護頸是其一，葉惠豪指：「護頸對於職業運動員來說或覺得不舒服，一來他們出很多汗，第二或覺得頸部活動受限，影響表現，所以未必個個都戴。」據英國BBC報道，死者在作賽時並沒有佩戴護頸，在意外發生後，英國冰球協會要求明年起，強制球員戴上護頸，以防悲劇重演。

上述意外不常見，葉惠豪翻查文獻，冰球員的傷患多數在臉部、肩膀和腳踝。最常見是皮膚破裂，其次為扭傷、骨折、挫傷和腦震盪，「撞擊和跌倒是很大的受傷原因，雖然他們的溜冰技巧都很好，但因比賽易有碰撞，而且速度高，過程中可能有扭傷、拉傷或其他損傷」。保護裝備明明很多，將球員包得密密實實，為何他們仍有如此多傷患？「護具主要防止直接衝擊帶來的傷害或割傷，但如果是扭傷，如球員跌倒時手撐着自己落地而使肩膀受傷，護墊就未必保護到，所以為什麼這些地方就算有護具，仍容易受傷。」

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪、劉若基

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