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冰球裝備：球衣下藏20磅護具
文章日期：2023年11月06日
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【明報專訊】冰球員無論體型瘦削或魁梧，穿上護具後，個個都如變形金剛一樣大隻，重近20磅的護具大多隱藏在球衣下。（圖）
[健康]
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每日明報-副刊
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