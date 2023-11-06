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冰球裝備：球衣下藏20磅護具

文章日期：2023年11月06日

【明報專訊】冰球員無論體型瘦削或魁梧，穿上護具後，個個都如變形金剛一樣大隻，重近20磅的護具大多隱藏在球衣下。（圖）

[健康]

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