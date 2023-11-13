知多啲：與麈蟎同眠周身痕 吸入致敏

【明報專訊】牀單被鋪除可能被牀蝨入侵，亦可能有塵蟎長駐。

來到秋冬換季之際，是塵蟎過敏的好發季節。皮膚及性病科專科醫生林嘉雯指，比起牀蝨，塵蟎過敏在香港更常見，幾乎每日都有患者因塵蟎引起的不適而向她求醫。塵蟎是一種有8隻腳的蛛形綱（arachnida）節肢動物，是蜘蛛的親戚，體積細小至肉眼看不到，從牀單被鋪、衣物、窗簾甚至皮膚上，幾乎無處不在。香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強補充，塵蟎並不吸血，只以人體皮膚掉下的皮屑為食，也不傳播疾病，但牠們會經由空氣傳播，所以幾乎無法預防。

被鋪曬太陽 衣物熱水洗蒸氣熨

溫暖潮濕的夏天是塵蟎滋生的季節，到了秋冬天氣乾燥時，塵蟎雖無法生存，但其屍體和排泄物卻會飄浮在空氣中，使人過敏。林嘉雯解釋，「塵蟎本身、其屍骸和排泄物內的蛋白質，與皮膚接觸後會引起過敏反應，出現皮膚泛紅、痕癢，甚至濕疹」；塵蟎亦可經呼吸進入體內，引起流鼻水、鼻敏感、氣管敏感、哮喘，還有過敏性結膜炎，出現眼痕、流眼水、眼紅等徵狀，對患者生活帶來很大影響。

換季時拿出冬季衣物、厚重被鋪時，有可能不小心接觸到依附在上面的塵蟎，林嘉雯建議將被鋪放在太陽下晾曬，衣物用超過60℃熱水清洗或以蒸氣熨斗熨一熨，以高溫殺死塵蟎。另外，換季時將衣物、被鋪放入密實袋後抽真空，都可減低塵蟎積聚。平時除了加強家居清潔，還可選用纖維密度較高的牀品，每星期更換牀單被鋪並以熱水清洗，牀褥則可用防塵蟎吸塵機清潔，亦可多用抽濕機，降低空氣濕度，都有助減少塵蟎滋生。

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