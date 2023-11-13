足弓失吸震、步行推進功能 扁平足誘發腰膝痛

【明報專訊】究竟什麼是扁平足？扁平足會帶來什麼問題？是否一定要醫治？

足弓結構複雜，由很多骨骼和組織承托。足弓有兩個主要功能——吸震和協助步行推進。扁平足令足弓失去其功能，需要其他組織結構代償，會引起足弓、腿、膝關節、髖關節，甚至腰椎的疲勞和痛症。

扁平足（pes planus）特徵是足部內側縱弓呈現部分或完全塌陷，使足底在負重狀態下與地面過度接觸。扁平足可分為兩種類型——功能性扁平足和結構性扁平足。功能性扁平足是指足部沒有承受重量時，足弓呈現出拱形，但當足部負重時，足弓便會消失，變得扁平，是因後天因素如肌肉失衡、勞損而形成。結構性扁平足是指無論足部是否承受重量，足弓都是扁平，通常是先天因素如韌帶鬆弛、附骨黏合等形成。

足弓助步行推進力量傳遞

扁平足是否一定要醫治？回答這個問題前，要先了解足弓組成和功能。

足弓由內側縱弓、外側縱弓和橫弓組成（圖b），由很多不同骨骼和組織承托着。以內側縱弓為例，它由跟骨、距骨、舟骨、3個楔骨和內側3個蹠骨組成。內側縱弓的支撐可分為靜態支撐和動態支撐。在靜態支撐方面，足底筋膜、蹠腱韌帶、長短足底韌帶是支撐足弓的3個最重要韌帶，其中足底筋膜貢獻最大，約佔80%。動態支撐方面，足部內在肌肉和外在肌肉為足弓提供動態支持；而脛骨後肌被認為是負重時穩定足弓的最重要肌肉。

足弓有兩個主要功能——吸震和提供堅硬槓桿讓步行推進時力量更有效傳遞。在步態周期早期階段（初始着地到支撐相中期，圖c），脛骨（tibia）會向內旋轉，距下關節（subtalar joint）外翻，令到中跗關節（midtarsal joint）解鎖，楔骨和舟骨變得更加平衡，使前足成為可動度高的骨骼構造，用作適應地形， 也有助吸收和分散一部分反作用力，減小下肢關節的受力。在這期間，脛骨後肌像彈簧一樣被拉伸，以離心收縮控制足部縱弓塌陷，達到吸震緩衝效果。

結構代償引起不同痛症

隨身體重心向前移動至腳部（支撐相中期到支撐相末期），脛骨向外旋轉，距下關節內翻，令到中跗關節鎖定，楔骨和舟骨變得更垂直。這種中足關節鎖定機制（midtarsal locking mechanism）令內側縱弓成為穩定的槓桿，讓步行推進時力量更有效傳遞。

扁平足令足弓失去功能，導致其他結構代償。過度代償可能會引起不同問題，輕則足弓疼痛、腿部疲勞和足部畸形等，重則可致膝關節、髖關節及腰椎因代償而出現痛症。如果有上述疼痛建議尋求專業意見，找到合適的幫助。不過，即使有扁平足，未必出現以上問題，如果沒有影響生活，就不用求醫。

文：李衍晞（物理治療師）

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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