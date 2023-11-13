【明報專訊】因為醫護短缺，所以近年醫學院的醫學生學額每年都有增加，最近更有成立第三間醫學院的建議，社會上有人贊成，亦有人表示疑慮，但似乎贊成的聲音較多，看來事在必行。可是面對護士短缺，政府的投入和解決醫生短缺相比，卻有點略欠勁度。受資助大學的護士生學額沒有增加，更談不上成立新的護士學院；雖然私立大學有提供學護課程，但因是自費，對有志當護士的學生肯定負擔不輕。

資深護士是啓蒙老師

打從初出道起，我已經深深體會到護士在醫療團隊裏的重要。初出茅廬當實習醫生時，病房裏「有牌」醫生實在太忙，根本很難找到他們問教，我許多基本功都全仗護士耳提面命，一點一滴學回來，病房流程及部門運作更要靠他們指點。若說我實習治理病人的啓蒙老師是護士（尤其是那些資深護士），也不為過。剛開始在病房工作時，便有高年班醫生告訴我，實習醫生做得好不好，成是護士，敗也是護士。的確，護士對實習醫生好，不單教他東西，還照顧他起居飲食，遇有上級醫生責難，更會挺身維護。當年病房雖然忙碌，但護士和阿嬸仍然騰得出手來煮消夜，我記得值夜班時，那一晚兩頓免費消夜，便是我們實習醫生的最大福利。當然，那些工作或待人處事態度得不到護士認可的實習醫生，卻與這些福利無緣。

後來在新生兒深切治療部工作，更明白到病嬰的福祉，甚至生死，往往繫於護士經驗，以及專業能力和熱忱。新生兒病情瞬息萬變，又不懂得開口求救，全憑護士警覺度高，能及時察覺病情有變，馬上給予適當治療或向醫生求救，才能保住性命。我主管新生兒深切治療部時，曾有一個晚上，當值護士覺得一名初生嬰兒樣子不對勁，監察儀顯示的生命表徵卻沒有什麼異樣。她憑經驗馬上急召當值醫生，那年輕醫生知道自己經驗不足，既然有資深護士認為不妥，唯有向當值上司報告。上司檢查嬰兒後認為沒有問題，吩咐護士不用擔心便離開病房。護士愈看嬰兒愈不放心，終於忍不住致電給我。

察覺嬰兒休克救一命

我住所離醫院不遠，很快便到了病房，但見嬰兒皮膚蒼白，微血管回充時間（capillary refill time）過長，那是休克徵狀，須立刻急救。後來證實嬰兒患了細菌性敗血症，若不是當值護士的警覺和果斷，恐怕性命不保。難怪有同行說，在深切治療部，有經驗的護士團隊比醫生還來得重要！

護士短缺，不是香港獨有，是世界問題，不少國家都大量吸納外來護士。香港護士質素高，又經過良好培訓，素來是外國招募對象，移民外國相對容易，近年便有不少護士外流。香港本身卻因種種自設關卡，引入外來護士難上加難，如此有出無進，怎不造成護士荒？由於人口老化，香港對醫院病牀的需求不斷增加，但護士人手不夠，不論蓋多少醫院也不能運作，得物無所用。當局要實實在在做些工作，紓緩護士短缺問題，才是市民之福。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）