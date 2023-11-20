實心實意：智障人士院舍引入生態治療 邊玩邊放鬆

【明報專訊】大家經常聽到園藝治療，但對生態治療未必有很深了解。園藝治療是生態治療其中一種治療方式，生態治療強調及加深與大自然環境的融合，作為治療和復康的手法。我們深信智障人士與大自然之間的連繫，對於促進身心社靈健康具有積極意義，所以在智障人士院舍引入此嶄新設計意念，連結大自然及糅合創新復康設施，讓學員可以享受生態治療，滿足他們身、心、社及靈性的需要。

靈實蠔涌日間活動中心暨宿舍於今年5月啟用，院舍位處西貢鄉郊，毗鄰紅樹林和蠔涌河道，綠意盎然，景色宜人，並與小白鷺為鄰，共享天然生態環境。這得天獨厚的環境，我們將綠洲設計融入智障人士院舍；並參照生態治療理念設置5個主題戶外「綠洲」，包括探索空間、多感官步道、療癒花園、綠色運動區和自然茶居，提供與別不同的生態治療環境，讓學員感受非一般院舍生活，提升復康效益。

促進情緒穩定、互動

任何人士也會面對情緒困擾，然而智障學員受認知和情感功能限制，難以理解和調適情緒，容易因未能適當表達而出現焦慮、憂鬱、情緒不穩、易怒等情緒。院舍特意在室內設置「園藝閣」，牆上掛滿綠色植物及學員和家人的溫馨合照，並於戶外地方打造以中國如意結為設計意念的「療癒花園」，那裏有白鴿、蓮花池，學員可以坐在輪椅上參與翻土、淋花等種植活動。學員由室內走到戶外時，充分體驗到由繁囂走到平和的感覺，有助放鬆身心，促進情緒平和穩定。我們很開心見到學員對這個「家」愈來愈有歸屬感，有時甚至主動提出與其他學員一同種花，很享受這些休閒活動，亦促進了學員間的社交互動。

此外，院舍亦擺放顏色鮮艷及不同質感的植物或香草，希望透過自然環境中的氣味、觸感和視覺激發學員感官體驗，提供多元感官刺激。透過觀察自然景觀、辨識植物等，亦可培養專注力、觀察力和認知能力。

滿足身心社靈 提升療效

我們都深深感受到困在香港彈丸之地、石屎森林那種侷促的感覺。學員長時間困在院舍生活，活動空間有限；在疫情期間，戶外活動更大大減少，心中壓迫感猶甚，直接影響情緒及精神健康。所以當學員首次踏足鳥語花香、充滿大自然氣息的新院舍時，都表現得很雀躍。在天朗氣清的日子，他們很喜歡大伙兒到「探索空間」，在大自然環抱下善用不同的復康器材做運動，一邊訓練，一邊談天說地。

他們如想追求更多的玩樂感覺及感官刺激，可攀石牆、瀡滑梯，一次過滿足身體、心理、社交和靈性上的需要，大大提升治療成效，輪椅一族也可享受盪韆鞦的樂趣。生態治療讓學員在陽光與微風下感受大自然氣息，有一種療癒感覺，得到身心靈的滿足。

文：梁淑貞

（蠔涌日間活動中心暨宿舍資深社工 / 園藝治療師）