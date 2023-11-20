醫學滿東華：婆婆的美人痣

【明報專訊】鄧婆婆是一名退休漁民，數年前因股骨骨折後行動不便，入住南區一間老人院舍。約兩年前，婆婆左臉鼻旁長了一顆小黑痣，她常跟別人講笑，稱自己長了一顆美人痣，但最近黑痣久不久會有一點破皮及滲血，經診斷後，證實是基底細胞癌的皮膚病變，需要手術治療。

基底細胞癌 最常見皮膚癌

基底細胞癌，是皮膚癌眾多形態的其中一種，「名氣」或許沒有黑色素瘤或鱗狀細胞癌那麼響亮，但根據香港癌症基金會資料顯示，基底細胞癌是最常見的皮膚癌，約佔七至八成。而其發病年齡大多是50歲或以上。

基底細胞癌的主要病因是長期暴露在陽光下，特別是受到紫外線影響，所以經常出現在陽光照射部位如臉部、頭皮，其生長速度緩慢及極少會轉移，但如果不接受治療，癌細胞有可能深入皮膚深層，損害附近皮膚，令治療變得困難。早期基底細胞癌，看起來通常是表皮周圍光亮突出，呈現膚色伴隨有微血管擴張的小腫塊，中間偶爾有潰瘍傷口，但亞洲人的基底細胞癌很多時會呈啡黑色，所以經常被誤認為一顆良性痣，但如果該痣有經常破皮及滲血的情况，便要特別多加注意。

醫生一般可以通過檢查皮膚病變外觀來診斷，之後會透過皮膚活檢以作確診。

治療方式包括手術、冷凍療法、放射線治療和局部化學治療等。而預防措施最主要是減少紫外線暴露、使用防曬霜、注意皮膚健康和保持健康的生活方式。

文：陳天慈（東華三院長者醫療外展服務主管）