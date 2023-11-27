聆聽技巧：少提問忌打斷 適時反饋

【明報專訊】保持平衡的態度，同時運用理性和情感，將使你成為一個更全面、更有同理心的聆聽者。這亦有助你建立更深層次的人際關係，並加強與他人之間的溝通和理解。

1.避免分心：將注意力集中在與你交談的人身上，避免分心。通過保持目光接觸和積極參與的身體語言來展示你的專注

2.勿提前下結論：避免在對方說話時打斷或提前下結論。讓對方完全表達他們的思想，然後再提出你的觀點或問題

3.不帶偏見：保持開放的心態，不要過早評判或對對方的觀點帶有偏見。即使你不同意，也要尊重他人的觀點

4.減少提問：有時候，我們與他人對話時過於傾向提問，可能會給對方一種被盤問或被詢問的感覺，這可能阻礙了他們真實地表達自己。因此，減少提問可以營造一個更放鬆和開放的對話環境

5.表達同理心：嘗試站在對方的角度上思考，理解他們的感受和觀點。通過肯定的語言和肢體語言表達同理心和支持

6.給予反饋：通過肯定的方式回應對方的發言，展示你在聆聽和理解他們時的積極參與。避免過度批評或作負面反饋

7.避免把話題轉移到自己身上：盡量避免將對話引向自己或與對方的話題無關的方向。保持對對方關鍵信息的關注

8.避免急於解決問題：有時候人們只是想要傾訴或發泄情緒，而不一定需要你提供解決方案。學會區分何時提供支持和何時提供建議

9.尊重沉默：有時候人們需要時間來思考和整理自己的想法。在對話中給予一些沉默的空間，讓對方有機會表達自己

10.練習：成為一個好的聆聽者需要實踐和汲取經驗。不斷練習聆聽技巧，與各種人士對話，從中學習和改進

通過實踐這些技巧和品質，你可以成為一個更好的聆聽者，建立更深入的人際關係，並增進與他人的理解和互動。

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