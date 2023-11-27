兒言自得：專職醫療人員短缺

【明報專訊】本欄上兩期和大家討論醫療人手短缺，着眼點放在醫生和護士身上。事實上，醫療團隊裏，醫護固然重要，但其他眾多成員，對病人的治療和康復，亦起着重大作用。但基於種種原因，不但醫護鬧人手荒，其他醫療人員，全球也供不應求。根據世界衛生組織統計，2013年全球醫療人員空缺有700萬個，到了2030年，空缺數字會不止翻一番，上升到1800萬，其中大部分屬於醫護之外的醫療人員。

這些醫療人員，其中被稱為「專職醫療人員」（allied health professionals）的，都是通過長期培訓的專業人士，包括物理治療師、職業治療師、放射師、醫務化驗師、牙齒衛生員、聽力學家、足病診療師、營養師、視覺矯正師、義肢矯形師、言語治療師等。

專職醫療人員全球鬧人手荒，香港當然不能獨善其身，其中似乎以物理治療師（physiotherapist）和放射師（radiographer）尤甚。他們人手不足，着實影響病人療程及康復進度，但多年來這問題總解決不了。

顧名思義，物理治療師是負責物理治療的專職人員。物理「治療」，就像吃藥打針一樣，病人要按時服用，服足一個療程，不能間斷；物理治療也是「勤有功」，更不可一曝十寒。例如肺部有痰涎積聚的病人，需要物理治療師定時替他「拍痰」，清除痰涎；患腦性麻痹（cerebral palsy）以致肢體痙攣的病人，需要治療師定時為他「拉筋」，否則病情勢必惡化。長期以來，物理治療師人手不夠，於是醫院裏本來需要一天多次治療的病人，可能每天只有一次機會，周末和假期更要暫停。

記得當年有一名早產小病人，患上早產兒支氣管肺發育不良症（bronchopulmonary dysplasia）及支氣管擴張（bronchiectasis） ，肺部經常積聚濃痰以至呼吸困難，需要每天「拍痰」數次，清除痰涎。病房的物理治療師很盡責，但人手太緊絀，病人又多，他實在無法應付。身為主診醫生的我，唯有越俎代庖，在晚上或深宵為小病人「拍痰」。由於沒有受過專業訓練，我的技術當然不及專業治療師，療效肯定大大不如，也增加了治療導致的不舒適程度，但為解燃眉之急，這也是沒辦法中的辦法。病人最終還是併發嚴重肺炎不治。

30多年前短缺問題 今天還未解決

放射師，又可分為診斷放射師（diagnostic radiographer）和放射治療師（radiotherapist）。前者負責X光掃描、核磁共震，以及其他診斷影像的操作；後者則負責放射治療（俗稱電療），對象主要是癌症病人。香港一向缺乏放射師，多年前已向海外招募。我還記得當年我們醫院的新生兒深切治療部還未改建，重症嬰兒都給放在劏房般房間裏，房間擺放了嬰兒的溫箱、呼吸機和監察儀後，便沒有多少剩餘空間。患重症的新生兒因為身體連着許多儀器，許多時都要勞煩放射師推着比人高的移動式X光機，進房為他們照X光。那時醫院從北歐招聘了一名放射師，她體型龐大，把X光機推進房間後，自己卻進不了房，過不了數月她便辭職不幹了。我說這故事，是想說明30多年前香港放射師已是人手不足，想不到這問題到今天還未解決，而且有每况愈下之勢。

醫療服務要做得好，需要整個團隊衆志成城，希望有關當局正視專職醫療人手短缺的問題。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

（中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事）

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