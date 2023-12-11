養生帖：蟲草調養 改善肺虛久咳

【明報專訊】入冬，有些人非常容易感冒，雖然平時注意保護，但遇到天氣變化，就會咳嗽不斷，延綿不癒，影響生活和工作。這類患者多屬於免疫功能低下，如果能堅持服用冬蟲夏草調養身體，可以減輕病情、減少發病。

益腎壯陽 補肺平喘

蟲草是冬蟲夏草的簡稱，為麥角菌科真菌冬蟲夏草菌（Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.），寄生在蝙蝠蛾科昆蟲幼蟲上的子座及幼蟲屍體的複合體。性甘，味平，歸肺、腎經，具有益腎壯陽、補肺平喘的功效。用於腎虛腰痛、陽痿遺精、肺虛或肺腎兩虛之久咳虛喘。

冬蟲夏草服用方法多樣，下面介紹幾款方便易用、功效顯著的使用方法。

1. 煲水飲

冬蟲夏草5至10克，加500毫升水小火煮5至10分鐘，水滾後趁熱飲；邊飲邊再加水，直至顏色由濃轉淡

2. 磨粉

用磨粉機把冬蟲夏草磨成粉直接服用，或裝進膠囊殼中服用

3. 煲湯

與水鴨、烏雞、甲魚、乳鴿等一起煲湯食用（如蟲草水鴨湯）

4. 菜餚

可隨喜好製成菜餚食用（如蟲草蒸雞）

◆蟲草水鴨湯

材料：

水鴨1隻、冬蟲夏草20克、生薑4片

做法：

1. 水鴨和冬蟲夏草分別洗淨

2. 薑片、冬蟲夏草放入水鴨腹內，再將水鴨置燉盅內，加清水浸過鴨身，隔水燉2.5小時，加適量食鹽調味即可食用

註：水鴨可換成烏雞

◆蟲草蒸雞

材料：冬蟲夏草5至10克、雞1隻

調料：豉油和花雕酒各適量，薑、葱少許

做法：

1. 雞洗淨斬成塊狀，薑切絲，葱切段

2. 雞塊和調料混勻醃製10至15分鐘

3. 用適量溫水將冬蟲夏草浸軟

4. 將冬蟲夏草和雞塊置於蒸籠內蒸熟即可

文：劉玉萍

（香港大學專業進修學院高級課程主任）

（中醫以人為本，強調「治未病」，從起居生活、運動娛樂、食療藥膳，保健養生）

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