陽虛痰濁積瘀 易招胸痹心痛

情志不舒，鬱鬱寡歡的人，出現氣機鬱滯，血脈不運，會形成氣滯性胸痹。（amenic181@iStockphoto）

【明報專訊】冠心病是常見都市殺手。一旦心肌梗塞，心臟無法將血液泵往全身，搶救不及會對身體造成不可逆轉的破壞，甚至致命。在心肌梗塞發生之前，有患者會反覆出現胸口憋悶、重壓感，可放射到下顎、肩、背、上肢，甚至引起呼吸困難，症狀在體力勞動或劇烈運動時加重。這個病徵就是心絞痛，在中醫稱為「胸痹」或「胸痹心痛」。

胸痹一症比較詳細記載是漢代張仲景《金匱要略》，認為「陽微陰弦，即胸痹而痛」，指出陽氣衰敗，令陰寒偏盛窒礙氣血運行，會導致「喘息咳唾，胸背痛，短氣」、「胸中氣塞」、「不得臥，心痛徹背」、「胸滿，脅下逆搶心」等症狀。對於胸痹治療，《金匱要略》提出要溫陽祛寒、行氣、化痰濁，這樣的思路在今時今日仍具有指導意義。

陽虛、痰阻、氣滯、血瘀是臨牀上常見胸痹成因，當氣血運行不暢，或陰寒、痰濁凝聚令胸陽痹阻，便會導致不通則痛。產生胸悶如窒、疲乏、呼吸困難等不適，輕則僅在體力勞動時出現，重則在平日休息狀態下亦可見。治療方面可通過溫陽驅寒、化痰、行氣、活血化瘀的方法，有助行血通脈，溫經宣痹。根據臨牀辨證，不同體質的人，其調治策略有不同側重。

‧陽虛寒多 長者常見 天冷易誘發

常見於老年人，由於陽氣不足，陰寒凝結，寒主收引，令血脈推動無力，容易窒礙氣血運行，造成瘀滯。如果本身冠狀動脈比較狹窄，陽虛寒多的失調會較易令血液運行受阻。患者常見症狀包括畏寒肢冷、面色蒼白、氣喘乏力、心悸頻作（類似西醫的心律不整），心痛發作時突然感到心痛如絞，痛徹肩背，每於天氣寒冷或感受風寒後容易誘發。治療方面需要溫陽祛寒、宣通心陽，常用如桂枝、薤白、細辛等藥性辛溫，有補陽、宣通作用的中藥。

‧痰濕蘊結 患者多膽固醇、血脂異常

多見於飲食不節、體重超標的壯年人，臨牀上這類患者多有膽固醇超標、血脂異常，容易出現動脈粥樣硬化及形成斑塊，使血管變窄，血液循環受阻。嗜食肥甘厚味，缺乏運動鍛煉的生活形態，容易造成痰濕積聚、氣虛、脾胃運化欠佳的失調。當痰濁上犯心胸，氣機不暢，心陽遏阻，便會出現胸痹症狀。隨痰濕持續積聚，胸悶氣緊症狀可反覆出現，而且胸痹發作會愈來愈頻密，程度愈來愈嚴重。除胸痹外，患者其他表現還包括痰多、身重、體形肥胖、舌體腫脹胖大、舌苔厚膩等。治療方面宜選用溫性藥物通陽泄濁、豁痰宣痹，常用中藥如瓜蔞實、半夏、石菖蒲等。

‧氣機鬱滯 憋悶感可擴至腋下

多見於情志不舒、經常鬱鬱寡歡之人。情志不暢，會導致肝失疏泄，妨礙氣機正常升降出入。當氣機鬱滯，血脈不運，便會形成胸痛、胸悶、呼吸不暢。證屬氣滯的胸痹，患者常感胸口隱隱作悶作痛，甚則憋悶感覺可擴展至腋下兩脅位置，症狀可在情緒鬱悶時加重。除此之外，患者還可見胃氣脹、食慾不振、經常哀聲嘆氣等。治療方面，需要疏肝理氣、活血通絡，使氣機暢通從而促進血脈暢行，常用中藥有厚樸、枳殼、柴胡等。

‧瘀血停聚 激動、勞累、入夜加重

多見於平日操勞過度，或有傷患病史的人。由於傷患積瘀未消，或操勞耗傷氣血，都會使血行不暢，造成瘀滯。因心血瘀阻而引致胸痹的特點，是心胸疼痛位置固定，呈針刺痛，可痛徹肩背，每於情緒激動、勞累，或入夜後加重。患者的其他表現，包括唇舌紫暗有瘀斑、皮膚黧黑粗糙、舌色紫暗、舌面上或舌底有瘀斑瘀點等。

治療因血瘀而引起的胸痹，需要活血化瘀、溫經通脈，常用中藥包括桃仁、紅花、丹參等。

注意保暖 預防寒凝心脈致胸痹

胸痹後果可大可小，患者絕對不可掉以輕心。一旦發現在運動或體力消耗時出現胸口翳悶、呼吸困難時，建議應盡早求醫接受診治。對無即時危險，毋須馬上接受如「通波仔」手術的冠狀動脈狹窄或動脈粥樣硬化患者來說，一方面宜積極控制「三高」，另一方面宜調整體質，並堅持養生調攝，至少要做到穩定病情。中醫認為胸痹的成因眾多，臨牀上以陽虛和痰濁多見。一些宣稱有活血化瘀、「通血管」作用的中成藥如三七（田七）、地龍、丹參等，或西藥抗凝血藥物（薄血丸），都未必對所有出現胸痹問題的患者有效，市民大眾千萬不要過分迷信，以免耽誤病情。要有效改善胸痹病情，必須辨證施治，對證用藥。

要預防胸痹或改善胸痹的病情，除了老生常談的避免暴飲暴食，節制肥膩多油的食物，適量運動，充足睡眠，戒煙酒，放鬆減壓，維持合適體重，控制「三高」外，較有中醫特色的養生調攝建議是要注意保暖防寒，尤其是針對陽氣不足，全身整體機能下降的長者而言。他們要避免吹風受寒，並要戒吃寒涼生冷的食物和飲料，保持身體暖和，陽氣充足，身心機能活躍，有助預防因寒凝心脈而導致胸陽痹阻的問題。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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