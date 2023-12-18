食得smart：DIY無酒精「熱紅酒」迎聖誕

【明報專訊】下周就是聖誕！節日和家人朋友聚餐，高興下或會小酌兩杯吧，但大家有否留意酒精對身體影響，不止是神經受損？

酒精即是「乙醇」，有充分證據顯示它和其代謝物「乙醛」對人體有致癌性，世界衛生組織轄下的國際癌症研究機構，將之列為第一類致癌物，與煙草、二噁英和加工肉同組。不少研究證實飲酒會增加各種癌症發病或死亡率，包括口腔癌、咽喉癌、食道癌、肝癌、大腸癌及女性乳癌。與不飲酒人士相比，每日飲用12克酒精（約1罐啤酒）為例，各種癌症發病或死亡風險便會提高7%至47%不等，以咽喉癌風險最高，風險亦會隨飲酒分量而遞增。

10克酒精=3.5茶匙糖

此外，營養師常稱酒精為「無營養的熱量」，因為1克酒精含7千卡，每1酒精單位有10克酒精，即有70千卡，約相等於1.5茶匙油或3.5茶匙糖。節慶通常邊飲酒邊吃，會無意間吃過量，攝取過多熱量，提升假期後增重機率；加上豪飲一晚後的宿醉徵狀，也會影響隔天精神狀態。

如選擇飲酒，則有以下建議：

•用小杯盛載，每次飲用以1酒精單位為基準，限制飲用分量

‧選擇酒精含量較低的飲料

•先飲水或梳打等非酒精飲品，並與酒精飲品交替飲用

•酒後切勿駕駛

最後分享一個可30分鐘內完成、大人小孩都能享用又充滿聖誕氣氛的飲品食譜：

無酒精「熱紅酒」

材料（4人分量）：

石榴／紅莓汁2杯（可用其他果汁代替，成人可用無酒精紅酒代替）、葡萄汁2杯、清水2杯（若用無酒精紅酒可免）、檸檬和橙各1個切薄片、肉桂2支、丁香6粒、豆蔻3粒、八角3粒、紅糖（可免或適量）

做法：

1. 所有材料放進鍋中，大火加熱

2. 煮沸後轉中火，半掩蓋煮20至30分鐘

3.飲料隔渣倒入杯內，加入橙片或肉桂裝飾，即成

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文：陳瑋嘉

（基督教聯合那打素社康服務註冊營養師）

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