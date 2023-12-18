醫言有理：生蛇治療 把握黃金72小時

【明報專訊】70歲王先生最近確診淋巴癌（lymphoma），正接受抗癌藥物治療。醫生處方抗B細胞單克隆抗體及標準化療方案，療效理想。治療期間生蛇（shingles）風險高，醫生因此同時處方預防生蛇的抗病毒藥物；可惜王先生未有遵從指示服藥，最終右腹皮膚生蛇，情况嚴重。

病毒潛伏 趁扺抗力下降作惡

疱疹病毒（herpes viruses）家族有多名成員，其中包括水痘／帶狀疱疹病毒（varicella zoster virus），感染後可導致水痘（chickenpox）。兒時出水痘，癒後病毒長期潛伏感覺神經節（sensory neural ganglion）。當身體抵抗力下降時，病毒有可能再度活躍，誘發帶狀疱疹（herpes zoster），俗稱生蛇。受感染神經線的相關皮膚組織受影響，先有刺痛現象，繼而出現小水疱（vesicles）及紅腫反應；受影響部位或有劇痛，癒後仍可能持續一段非常長的時間。

及時服藥 水疱較快癒合減痛

抗病毒藥物治療可令皮膚水疱較快癒合，同時減輕感染帶狀疱疹後所引發的神經痛。發病72小時內服藥，效果較佳，長者及免疫力低的患者尤其受惠。治療生蛇有多種抗病毒藥物可供選擇，包括阿昔洛韋（acyclovir）、伐昔洛韋（valacyclovir）及泛昔洛韋（famciclovir）。必須服用相對較高劑量，始見成效。口服阿昔洛韋在腸胃難以吸收，伐昔洛韋乃阿昔洛韋的前體藥物（prodrug），口服後較容易在腸道吸收入血，然後在體內轉化成具藥效的阿昔洛韋。這些抗病毒藥物皆屬核苷衍生物（nucleoside analogues），其代謝物（metabolites）干擾病毒的去氧核酸合成工序 （nucleic acid synthesis），令病毒難以自我複製（self replication），繼而覆滅。

抗癌藥增生蛇風險

若傷口出現繼發性細菌感染（secondary bacterial infection），患者須同時接受適當的抗生素治療。如眼、耳或中央神經系統受病毒影響，又或患者免疫力下降，病情一般較嚴重，應考慮靜脈注射抗病毒藥物，治療期亦較長；個別患者或需要同時接受免疫球蛋白注射（intravenous immunoglobulin），以增強免疫力，加速康復。

高劑量類固醇及抗癌藥物增加患帶狀疱疹風險，建議同時服用低劑量抗病毒藥物，作抑制性治療（chronic suppressive antiviral therapy），降低生蛇機率；亦建議長者接受有效疫苗，減少患病機率。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）

（行醫逾卅年，依然滿腔熱血）

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