吾生有杏：院長醫生周記（245）：為健康增值

【明報專訊】「陳教授，掃描檢查完成了，你現在可以起牀吧！」執筆當日，我剛巧申請了半天假期做全身檢查，目的是要為自己的健康盡些責任，多做一點工夫。

3杯咖啡撐18小時

轉眼間我已當了逾10年院長，過往的日子總是每天不斷地拼搏。對自己要求高，既要負責行政、教書、研究、創科，且繼續臨牀工作，一個人做上5份工作。過去恃着年輕力壯，3杯咖啡便可以連續撐足18小時，燃燒生命有如一支兩頭燒着的蠟燭。慶幸的是燒了自己10多年仍然健在，但世上沒有不需要定期檢查維修的汽車，趁着2023年完結之前，我把這副機器徹底地檢查，希望能夠面對下一個10年的挑戰。

疾病如交換禮物

身為醫生，我經常勸告市民大眾預防勝於治療的重要。當除下醫生袍變回一個普通人，我才感受到人的惰性其實可以很嚴重，當我們以為自己的健康狀况「還可以的」或「仲幾ok」，便很容易找藉口把定期身體檢查一日推一日。多年來不少同事曾經提醒我作為單位領導，應該要「年年驗身，令他們放心」，可是一推便是10年了。其實僥倖的心態令不少表面健康的人士殺個措手不及，忽然患上惡疾，甚至失救。一個明顯的例子就是香港衛生署的大腸癌篩查計劃，縱然大腸癌是本地的頭號癌症之一，而它亦是絕對可以有效預防，可是這計劃推出多年，只有大約百分之十的適齡人士參加。我覺得疾病有如聖誕派對交換禮物，人人有份，永不落空，你遲早都會抽中，只是中「大獎」還是中「安慰獎」的分別。

踏入2024年，每個香港人都應該認真地為自己的健康增值。不少專家預測今年香港將面對重重挑戰，我們更需要健康體魄及正向思維迎難而上。「自強不息」是我的信念，讓我們擁有健康去享受苦盡甘來的成果。

文：陳家亮（中文大學醫學院院長）

（教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事，隔周刊出）

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