醫學滿東華：纏人念珠菌復發率五成

【明報專訊】「醫生，為什麼我的私密處總是痕癢？難道念珠菌又復發了嗎？ 」30歲陳小姐問。她今天預約了三年一度的子宮頸細胞檢查，亦希望婦科醫生能解答她的疑問。醫生在檢查時發現，陳小姐陰道內有豆腐渣樣的白色分泌物，正是陳小姐擔心的念珠菌。

懷孕、服抗生素可誘發

全球約有七至八成女士曾感染由白色念珠菌（candida albicans）引起的念珠菌陰道炎，而復發機率更高達五成。念珠菌經常存在於陰道內，一般與人和平共處，但當陰道酸鹼度（pH）轉變使真菌數量失衡，便會引起感染。很多情况如懷孕、使用抗生素或避孕藥、陰部侷促，還有免疫能力降低如患上糖尿病、缺乏睡眠等，也可能是誘發感染念珠菌的原因。

輕症者沒有徵狀，重則令陰道分泌增加、變黃、呈豆腐渣狀和有異味，引致陰道痕癢腫痛，甚至發炎潰損。醫生會按情况處方陰道塞藥、外用藥膏或口服藥物等，1星期左右便會痊癒。治療期間，患者應避免性行為以防交叉傳染，並須徹底消毒衣物。

用低刺激沐浴乳 不宜灌洗陰道

預防勝於治療，要預防念珠菌陰道炎，最重要是保持個人衛生，每天用低刺激的沐浴乳清洗外陰，但不建議陰道灌洗，以免把其他細菌冲進陰道。在如廁後清潔也應該從外陰前方抹拭到後方，以防肛門細菌污染；患者應盡量減少到高風險場所如泳池和溫泉；同時亦要避免穿著緊身衣物，內褲應選擇透氣棉質，如使用護墊必須勤換，以減少陰部長時間潮濕。此外，有研究顯示保持良好的作息飲食習慣，減少糖分攝取，以及維持足夠維他命及益生菌，能夠提升免疫力。假如性伴侶亦有徵狀，例如下體出現分泌物、紅斑、異味等，亦須接受治療。

醫生在檢查陰道時，為陳小姐抽取了高陰道拭子（high vaginal swab）化驗陰道分泌物，排除其他細菌性陰道病。化驗報告最終只顯示白色念珠菌，所以醫生便提醒她上述要注意的地方。念珠菌陰道炎不屬於性病，大家不必過於憂慮。

文：馬琬瑩（東華三院婦女健康普查部（婦女保健）醫生）

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