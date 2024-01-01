姿治通鑑：長者做運動 幾多才算足夠？

【明報專訊】無論什麼病痛，物理治療師問症時都會詢問病人「有沒有運動習慣」，以了解病人創傷是否跟運動習慣有關，或得悉病人生活習慣，在治療上作相應調整。回答這問題時，通常年輕病人答得比較清晰，能準確回答做哪一類運動及強度等。長者多數答得較含糊，不太肯定自己日常活動算不算「運動」。不少會表示：「不知道算不算有做運動，我有出外活動一下手腳和散步。」

「靠把口」測試運動強度

根據世界衛生組織建議，65歲或以上長者應定期做體能活動。體能活動包括日常生活、家庭及社區內的消閒體能活動，例如家務、交通往來（散步或踏單車）、工作、遊戲、競賽、體育或有計劃的運動等。他們亦應每周做最少150至300分鐘中等強度帶氧體能活動；或最少75至150分鐘劇烈強度的帶氧體能活動；或是其他混合中等和劇烈強度的運動模式。

然而，如何定義帶氧運動的強度呢？臨牀上，物理治療師會用心率、最大攝氧量或自覺竭力程度等指標來評定運動強度。長者即使沒有任何儀器，也可以簡單用說話測試來做指標。所謂中等強度就是能在運動中途談話，但不能唱歌；劇烈強度就是除非停下來呼吸，否則說不到完整句子。另外，長者還應每星期最少有兩天或以上中等以上強度的大肌肉群（如背部、胸部、腿部、手臂和肩膀等）強化訓練。除此之外，為了預防跌倒，他們還需每星期有3天或以上的平衡力訓練。

聽起上來，長者運動生活多姿多采，對嗎？當然，每個長者都有不同的身體狀况，即使未能達到建議的活動水平，有體能活動總比沒有的好。長者建立運動習慣必須循序漸進並量力而為，有需要可以諮詢物理治療師，按體能水平設計不同的運動訓練計劃。緊記有心不怕遲，有做總比沒做好呢！

香港中華基督教青年會物理治療服務有不同運動班，例如水中物理治療課程、肌力強化復康運動班、三高兩痛（高膽固醇、高血壓及糖尿病伴隨腰痛或膝痛）運動復康小組等。

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文：王凱婷（香港中華基督教青年會物理治療師）

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