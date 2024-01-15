求助途徑：手機App傾心事 不怕無面

【明報專訊】「再闖男天」計劃去年推出Men's Space手機應用程式，內有精神健康資訊，提升男士對情緒健康的關注，還可以在平台上預約社工或臨牀心理學家安排線上輔導。註冊社工陳國溪表示，要男士主動致電求助，他們或覺得沒面子，動機較低；透過手機App不但方便快捷接觸到所需服務和資訊，而且透過文字溝通，看不到樣貌、聽不到聲音，無法辨識身分，能讓當事人放心傾訴。「當同事發覺他的情况不太理想，甚至有危機，便會邀請面談。」「再闖男天」亦不時舉辦各種運動、興趣小組，如跑步訓練班、靜觀咖啡工作坊、情緒管理課程，費用全免，希望參加者放鬆地與其他男士相處、傾訴。

下載程式

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自學平台建連繫尋寄託

明愛男士成長中心為男士提供社交及情緒支援服務，中心主任鍾斯曉指，中心強調給予男性學習成長過程，了解處理問題的方法。現時中心服務主要分為3類，第一、網上自學平台「愛之語」，分享簡單資訊、講座或影片，讓男性隨時按自己需要，了解有興趣的內容；第二、舉辦社交接觸活動，幫男士建立興趣與社交網絡，從而建立連繫和寄託，「人的生活或自尊感依靠很多事物支撐，包括家庭、興趣、朋友……以此讓人覺得生活有價值及意義」；第三、精神科醫生單次諮詢服務，提供簡單的初步評估。

網上自學平台「愛之語」

網址︰bit.ly/3O00WTO

明愛賽馬會思達計劃

網址︰bit.ly/3TXJzqt

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