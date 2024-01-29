瘤言情深：看清藥物來源 免墮假藥陷阱

【明報專訊】關係到生命的藥物經常出現一藥難求的情况，於是除了正廠藥，開始出現副廠藥、biosimilar（生物相似劑）、冒牌藥，甚至假藥等不同來源的藥物；真真假假，如何分辨？

1. 正廠藥、新藥、進口藥與國藥

以治療癌症藥物為例，新藥通常指剛剛在外國得到其藥物監管機構批准上市的藥物，或是在中國研發並在內地得到國家食品藥品監督管理總局（CFDA）批准上市使用的藥物。這些都屬於正廠藥物，因為是由研發此藥物的藥廠所生產。對香港病人而言，外國藥廠研發新推的藥物，屬進口藥物；而國藥則是指國家研發的藥物。

換副廠藥或出現不適

2. 合規格而價格相對優惠選擇

‧副廠藥 療效與原創藥相似

一款藥物從研發到正式面世可能需要達10至15年的漫長過程。因此為了保障開發藥物的藥廠，藥廠會享有20年藥物專利權，藥廠可在這段時間賺取利潤。

當20年專利權過去，其他藥廠便可以跟從此藥物配方，製造相同有效成分的藥物，這類複製藥物的藥廠稱為副廠，所生產的藥物稱為副廠藥。

療效：副廠藥是已上市的原創化學合成藥物的複製品，其活性成分和劑型與原創藥物相同，療效亦與原創藥物相似，可用於治療相同疾病。但由於存在微小差異，如輔料成分有異，有個別患者更換副廠藥物時會感受到一些差異。

安全度：副廠藥在獲得批准前，須證明與原創藥的質量、安全度和生物等效性相同。但由於藥物輔料和製備方法可能存在微小差異，有患者可能在切換到副廠藥物時出現不適。

‧生物相似劑 應用與原創藥無顯著分別

生物相似劑，又稱為生物類似藥物、生物仿製藥，是指與已上市的原創生物製劑在結構、質量、安全和有效度上高度相似的藥物。這些藥物是透過對已批准的原創生物製劑作深入比較研究，通過一系列藥效、品質、臨牀及非臨牀測試開發而來。

療效：生物相似劑是基於已批准的原創生物藥開發的藥物，其分子結構和性質與原創藥物高度相似。藥廠亦須提供臨牀及非臨牀數據、品質鑑定報告等資料證明生物相似劑在療效上與原創藥物相當，因此在臨牀應用上並無顯著分別。

安全度：生物相似劑需要通過嚴格的免疫原研究，測試生物相似劑在人體出現的免疫反應，以評估其潛在不良反應。

總的來說，副廠藥物和生物相似劑是兩種不同類型的藥物，它們的療效和安全度也有區別。兩者通常是可靠，然而在切換藥物時，患者和醫生應當保持警覺，密切觀察是否出現不適或變化。對於所有藥物的使用要與醫生保持溝通，確保藥物切換和使用是明智。

3. 冒牌藥和假藥成分不明

冒牌藥物和假藥是非常危險，它們欺騙了患者金錢，更影響治療，甚至對健康帶來更嚴重損害。一些冒牌藥物和假藥可能存在不明成分、不合格製造、虛假承諾、未經批准銷售、線上不正規售賣、偽造藥包裝、潛在副作用等風險。

患者應當遵循醫生建議，於正規藥店購買藥物，並仔細檢查包裝，理性判斷避免誘惑，並及時舉報可疑藥物，以避免陷入冒牌藥物和假藥的陷阱。

對於與時間競賽的癌症病人而言，藥物療效及安全是絕對不容馬虎，癌症患者應保持警惕，購買和使用藥物時選擇合法、可信的渠道。

文：王詠汶

（香港綜合腫瘤中心註冊藥劑師）

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