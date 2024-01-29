談痛說情：亂用止痛貼不妥貼

【明報專訊】長假過後，不少友人旅行回港大派手信，其中不乏止痛貼，它的受歡迎程度不下於美容面膜。事實上，肩頸痛、腰痠背痛及膝蓋痛等在本港非常普遍，身旁總不乏患者，而止痛貼使用方便，難怪被大眾視為居家傍身必備品。

止痛貼可以根據其主要成分分為四大類，第一類是不含藥用成分的鎮痛貼，也是坊間最容易購買的止痛貼；主要成分為樟腦、水楊酸、辣椒萃取物等。貼於皮膚表面產生冰涼或溫熱感覺，這些感覺遮蓋了患處原來的痛感，透過「瞞騙」大腦以產生鎮痛作用。第二類是含有消炎止痛藥物（NSAIDs）成分；第三類則以麻醉藥成分為主；第四類是嗎啡止痛貼。

過敏是起效現象？天大謬誤

不少人認為止痛貼只是局部黏在患處皮膚上，較口服的止痛藥安全。可是如果使用不當，也會帶來不良效果。以最常見第一類止痛貼為例，其成分有可能引起皮膚過敏反應，包括紅腫、皮疹、痕癢、出水疱等。不少人誤以為這是止痛貼起效現象，是止痛貼把引起痛楚的「毒素」散發至皮膚表面所產生的效果。這可是天大謬誤！從來沒有研究證明這些過敏反應能夠減輕痛楚；相反，我處理過不少對止痛貼出現皮膚過敏的個案，患者皮膚紅腫潰瘍的情况在停用止痛貼後仍然持續，需要治療好一段時間才好轉。

麻醉藥致惡心 嗎啡致頭暈嘔吐

第二至四類止痛貼所含的藥用成分，即使劑量普遍較口服藥物低，如沒有按照指示長期胡亂使用，也可帶來不良副作用，例如消炎止痛藥有可能傷胃，麻醉藥可帶來惡心，嗎啡類藥物可引致頭暈及嘔吐等。

在香港嚴密的藥物監管制度下，市民一般難以在沒有醫生或藥劑師許可下，購買到第二至第四類止痛貼。但在藥物把關制度較寬鬆的地區，不少港人能夠輕易購買到上述含藥性的止痛貼，然後在沒有按照正確指示下使用，便容易出現不良效果。

眾所周知，使用新品牌面膜前，不要急着敷上臉部，先找手肘手臂等皮膚部位試試會否過敏。同樣地，使用不知名止痛貼時，應先諮詢醫生或藥劑師意見，勿胡亂以身試藥。

文：薛詠珊（香港中文大學賽馬會痛「正」能量計劃總監、家庭醫學專科醫生）

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